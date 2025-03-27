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Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında konuşan Bakan Tekin, meslek eğitimi protokollerinin eleştirildiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 07:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 07:36
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Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle yapılan protokollerin muhalefet tarafından sıkça eleştirildiğini belirtti. Özellikle mesleki ve teknik eğitim konusundaki eleştirilerin yoğunlaştığını ifade eden Tekin, bu eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Tekin, çocukların meslek sahibi olmalarını sağlamak ve nitelikli eleman ihtiyacını gidermek için iş yerlerinde beceri kazanmalarını teşvik ettiklerini vurguladı.

Eleştirilere Rağmen Eğitim Kalitesini Yükseltme Çabası

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen törende konuşan Tekin, muhalefetin eleştirilerine aldırmadan eğitim kalitesini yükseltmek için radikal kararlar almaya devam edeceklerini söyledi. Mesleki ve teknik eğitimde çocuk işçiliği yaptırıldığı yönündeki eleştirilere katılmadığını belirten Tekin, çocukların iş dünyasında beceri kazanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Büyük Sanayi Tesislerinde Eğitim İmkanı

Tekin, yayınladıkları mesleki ve teknik politika belgesiyle sektör temsilcilerine büyük bir alan açtıklarını ifade etti. Büyük sanayi tesislerinin içinde neredeyse okul açtıklarını belirten Tekin, bu adımlarla ülkenin öğretim altyapısının gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda yapılması gereken her şeyi yapacaklarını vurguladı.

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