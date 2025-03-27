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Gösterici, polisten aldığı magafonla 'sükunet' uyarısı yaptı

Antalya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, polisle karşı karşıya gelmek istemediklerini belirtti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2025 07:46, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 07:48
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Gösterici, polisten aldığı magafonla 'sükunet' uyarısı yaptı

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden bir grup, Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

Akşam saatlerinde başlayan yürüyüş, sloganlar eşliğinde Akdeniz Üniversitesi önüne kadar sürdü. 1 haftadır polisle karşı karşıya gelen grup, burada İstiklal Marşı'nı okudu.

Grubun içinden bir kişi, polisin yanına giderek megafon talep etti ve polisle çatışmak istemediklerini belirtti. Polisin verdiği megafonla duyuru yapan kişi, gençlerle polisin çatışmaya girmek istemediğini vurguladı. Amaçlarının Antalya'dan tüm Türkiye'ye ışık tutmak olduğunu ve hiçbir gencin canının yanmasını istemediklerini söyledi.

Ayrıca taşkınlık, provokasyon ve kanunsuz hareketleri ortadan kaldırmak istediklerini belirtti. Grubun bekleyişi, belirlenen alanda sloganlar atarak devam etti.

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