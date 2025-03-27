Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada

Nüfus Politikaları Kurulu, Türkiye'nin düşen doğurganlık oranları ve yaşlanan nüfusuna yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla toplanıyor. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında, doğurganlık hızındaki düşüşe karşı ulusal eylem planı önerileri ele alınacak.

Doğum İzni Sürelerinin Uzatılması Gündemde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, doğum izinlerinin artışı ve işçi ile memur babalar arasındaki izin farklarını gidermeye yönelik çalışmaların yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda, doğum izninin mevcut 6 aydan 1 yıla çıkarılması gibi öneriler masaya yatırılacak.

Kurulda Ele Alınacak Diğer Başlıklar

Kadın istihdamının artırılması amacıyla, bebeği olan kadınların home-ofis çalışma sistemine uygun iş kollarında teşvik edilmesi.

Memur babalara verilen 10 günlük doğum izninin işçi babalara da uygulanması.

Tüm bu konular, Nüfus Politikaları Kurulunun gündeminde yer alacak ve Türkiye'nin demografik yapısını dengeleme amacı güdülecektir.



