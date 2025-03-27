AFAD duyurdu: Ege'de korkutan deprem
Ege Denizi'ndeki deprem hareketliliği sürüyor. Korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. AFAD'dan gelen açıklamada son sarsıntının büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 08:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 08:35
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ege'de deprem oldu.
Saat 04:15 sularında meydana gelen depremin büyüklüğü 3,7 olarak duyuruldu.
Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Bölgede kuvvetli hissedilen sarsıntı sonrası insanlar panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) March 27, 2025
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-03-27
Saat:04:15:42 TSİ
Enlem:36.46917 N
Boylam:25.55417 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Lb8DN8NafT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi