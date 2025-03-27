AFAD duyurdu: Ege'de korkutan deprem

Bölgede kuvvetli hissedilen sarsıntı sonrası insanlar panik yaşarken herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

Sarsıntının derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Ege'de deprem oldu.

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