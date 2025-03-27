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Süper Lig'de 29. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi futbolseverler büyük bir heyecanla maç saatini bekliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 08:56, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 08:57
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Süper Lig'de 29. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, heyecan dolu karşılaşmalarla başlıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 29 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da futbolseverlerle buluşacak. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. haftanın maç programı şu şekilde:

29 Mart Cuma

  • 16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor (RHG Enertürk Enerji)
  • 16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
  • 20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe (Grey Beton Bodrum)

29 Mart Cumartesi

  • 13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor (BG Grup 4 Eylül)
  • 16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
  • 16.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)
  • 20.30 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

31 Mart Pazartesi

  • 20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)

Futbolseverler, bu önemli maçlarla dolu haftada takımlarının performanslarını yakından takip etme fırsatı bulacaklar. Özellikle Beşiktaş-Galatasaray derbisi, futbolseverler için unutulmaz anlara sahne olacak.


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