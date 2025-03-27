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Trafikte yeni kural: Cezası 250 bin lira

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, taşıma faaliyetlerinde çeşitli kurallara uymayanlara yüksek idari para cezaları uygulanacak. Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar cezalandırılacak. Ayrıca, yetki belgesi almadan taşımacılık yapanlara da 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza kesilecek. Yeni düzenleme, taşımacılık sektöründe güvenliği artırmayı hedefliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 09:15, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 09:17
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Trafikte yeni kural: Cezası 250 bin lira

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni düzenlemeye göre, taşıma faaliyetlerinde çeşitli kurallara uymayanlara yüksek idari para cezaları uygulanacak. Biletsiz yolcu taşıyanlar ve sözleşmesiz taşımacılık yapanlar, 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar cezalandırılacak. Ayrıca, yetki belgesi almadan taşımacılık yapanlara da 25 bin liradan 250 bin liraya kadar ceza kesilecek. Bu yeni düzenleme, taşımacılık sektöründe güvenliği artırmayı hedefliyor.

Taşımacılıkta Güvenlik ve Düzenlemeler

Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile birlikte, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılması ve doğum yardımıyla ilgili yapılan düzenlemeler de TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve yasalaşan bir diğer kanun teklifinde yer aldı.

İdari Para Cezalarında Artış

Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltiliyor. Yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunan taşımacılara, acentelik ve taşıma komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapanlara 17 bin liradan 170 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Yetki Belgesi İhlalleri

  • Yetki belgesi olduğu halde taşıtını yetki belgesine kaydettirmeden kullananlara, 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek.
  • Bir taşımacının, diğer bir taşımacının taşıma faaliyetini engellemesi halinde ise 25 bin liradan 250 bin liraya kadar para cezası uygulanacak.

Biletsiz Yolcu ve Sözleşmesiz Taşımacılık

Biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar, 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Yolcu ve eşyaların güvenlik içinde taşınmasını ihlal eden taşımacılara da benzer cezalar verilecek.

Çevre Koruma ve Yolcu Güvenliği

  • Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasına yönelik tedbirleri almayan, yolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılara, 17 bin liradan para cezası uygulanacak.
  • Araç ve şoförlerle ilgili gerekli kuralları uygulamayan taşımacılara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Ceza Puanı Yüksek Şoförler

Ceza puanı yüksek olan şoförleriyle ilgili eğitim ve iç denetim yönünden gerekli önlemleri almayan taşımacılar hakkında, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilecek.

Ücret ve Zaman Tarifesi İhlalleri

  • Ücret ve zaman tarifesi düzenlemeyenlere, ücret ve zaman tarifelerine uymayanlara, kanuna aykırı ücret ve zaman tarifesi uygulayanlara 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezası verilecek.
  • Ücret ve zaman tarifelerini görülebilecek şekilde iş yeri, terminal ve bilet satış yerlerinde bulundurmayanlara 3 bin 500 liradan 35 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

Yabancı Plakalı Taşıtların İhlalleri

Taşıma yetkisine aykırı olarak yabancı plakalı taşıtların Türkiye sınırları dahilinde iki nokta arasında taşıma yapmaları veya uluslararası anlaşmalara uymamaları halinde, taşıt sahibine veya şoförüne 5 bin liradan 500 bin liraya kadar ceza verilecek.

Terminal Dışı Yolcu İndirme/Bindirme

Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar, 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösteren işletmecilere de benzer cezalar uygulanacak.

Denetim İhlalleri ve Cezai Yaptırımlar

Belirlenen yetkililere denetim için gereken bilgi veya belgeleri ibraz etmeyenlere, 3 bin liradan 30 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Ayrıca mesleki yeterlilik belgesi bulunmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle idari para cezasına çarptırılan işletmeciler hakkında belirli süreler içinde ikinci kez ceza verilemeyecek.Karayolları Taşıma Kanunu'nda değişiklik öngören hüküm, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlüğe girecek.


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