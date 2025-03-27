Trump İmzayı Attı, Otomobil Hisseleri Çakıldı!

ABD Başkanı Trump, otomobil ithalatına %25 ek gümrük vergisi getirerek küresel piyasalarda tarife gerilimini artırdı. Bu durum, dev otomobil hisselerinde kayıplara yol açtı. Tesla, ABD borsalarında %5 değer kaybederken, Toyota, Honda, Nissan, Mazda ve Mitsubishi gibi Asyalı otomotiv devlerinin hisseleri de %3-%6 arasında düşüş yaşadı. Bu gelişmeler, küresel piyasalarda risk iştahını azaltarak ABD borsalarında da gerilemelere neden oldu.

ABD Otomobil İthalatına Ek Vergi

Trump, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere %25 gümrük vergisi uygulanacağını belirtti. Bu kararın amacı, yerli üretimi artırmaktır. ABD'de üretilen otomobiller için herhangi bir vergi uygulanmayacak, bu da otomobil üreticilerinin ABD'ye dönmesini teşvik edecek.

ABD Borsalarındaki Gerileme

Gelişmeler, ABD borsalarında da düşüşe neden oldu. S&P 500 %1,12, Dow Jones %0,31 ve teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %2,04 geriledi. Özellikle Nvidia %6, Tesla %5'ten fazla değer kaybetti. Alphabet, Meta ve Amazon gibi büyük şirketler de %2'den fazla değer kaybetti.

Asya-Pasifik Piyasaları Etkilendi

ABD'nin otomobil ithalatına uyguladığı %25'lik ek vergi sonrası Asya-Pasifik piyasaları da düşüşle başladı. Japonya borsasında düşüş %1'i aştı. Güney Kore borsası %0,65 geriledi. Toyota, Honda, Nissan, Mazda ve Mitsubishi hisseleri %3-%6 arasında değer kaybetti.

100 Milyar Dolarlık Gelir Beklentisi

Yeni tarifeler 2 Nisan'da yürürlüğe girecek. Beyaz Saray Danışmanı Will Scharf'a göre, yabancı yapımı otomobiller ve hafif kamyonetler için geçerli olan tarifelerin ABD'ye yılda 100 milyar doların üzerinde gelir sağlaması bekleniyor.

Otomobil Sektöründeki Maliyet Artışı

ABD otomobil sektörü temsilcileri, küresel tedarik zincirlerine bağımlı olduklarını ve bu durumun maliyetleri artıracağını belirtiyor. Bu artış, üreticilerin karını azaltacak veya yüksek fiyat olarak tüketicilere yansıyacaktır.