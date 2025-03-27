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Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında, bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda kusurlu bulunan 6 kişi daha tutuklandı. Soruşturma titizlikle sürüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 09:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 09:41
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Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!

Bolu'nun Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği trajik otel yangınıyla ilgili soruşturma derinleştirilmeye devam ediyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden (İTÜ) uzman akademisyenler tarafından hazırlanan bilirkişi raporu, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına sunulmuş durumda.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı Artıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bilirkişi raporunda yangın faciasında ihmali olduğu belirlenen 6 kişinin daha tutuklandığını açıkladı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 26'ya yükseldi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü ve yangının çıkış nedeni, otelin güvenlik önlemleri ve ihmallerin detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

Bilirkişi Raporunun İçeriği

Bilirkişi raporunun, otel yönetimi, teknik ekip ve yangın güvenliği ile ilgili eksikliklere dair önemli tespitler içerdiği ifade ediliyor. Bakan Tunç, soruşturmanın tüm boyutlarıyla devam ettiğini vurgularken,

Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum

dedi.

Gelecek Adımlar ve Olası Gözaltılar

Soruşturma kapsamında otel yöneticileri, teknik personel ve güvenlik görevlileri dahil birçok kişinin ifadesine başvurulduğu, yangın anında yaşanan ihmallerin detaylı olarak incelendiği öğrenildi. Yetkililer, ilerleyen süreçte yeni gözaltı ve tutuklamaların olabileceğini belirtiyor. Bu kapsamda yapılan çalışmaların devam ettiği ve tüm detayların aydınlatılacağı umuluyor.

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