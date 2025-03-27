MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde

Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda verilen hizmetler için yapılacak ödemelerin, artık doğrudan okulun kurumsal hesabına yatırılması gerektiğini duyurdu. Bu değişiklik, yemek, kıyafet ve kırtasiye gibi hizmetler için velilerden alınan ödemelerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesini amaçlıyor. Bakanlık, bu düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği" kapsamında olduğunu belirtti. Yönetmeliğin 53. maddesine eklenen hükümle, okullarda sunulan tüm ek hizmetlerin ücret tespiti ve denetimi sağlanacak.

Ücretler Sözleşmeye Dahil Edilecek

Özel okullar, sundukları hizmetler için belirlenen ücretleri açıkça ilan etmek zorunda olacak. Bu ücretler, yapılan kayıt sözleşmelerinde de yer alacak. Ayrıca, marka lisansı yoluyla faaliyet gösteren okulların kullandığı mal ve hizmetlerin de denetim kapsamına alındığına dikkat çekildi.

Ders Kitapları ve Materyaller

Bakanlık, özel okullarda sadece MEB onaylı ders kitaplarının kullanılacağını vurguladı. Yardımcı eğitim materyalleri ise belirlenen kurallara uygun şekilde ücretlendirilip ilan edilecek. Öğrenci kıyafetleri ve eğitim materyallerinin okul tarafından sunulmaması durumunda bile, bu materyallerin temininde yönetmelik kurallarının geçerli olacağı belirtildi.

Yemek ve Kahvaltı Ücretleri

Velilerin yemek ve kahvaltı hizmetleri için doğrudan üçüncü kişilerle anlaşma yapamayacağı, bu hizmetlerin yalnızca okul yönetimi aracılığıyla sağlanacağı bildirildi.

Denetimler Artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, il milli eğitim müdürlüklerine, özel okulların bu düzenlemelere uyup uymadığını hassasiyetle denetleme talimatı verdi. Bu düzenlemelerle, velilerin eğitim harcamalarının daha şeffaf ve güvenilir bir çerçevede yürütülmesi hedefleniyor.