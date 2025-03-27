Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün 18 Maddelik Torba Teklifini görüştü. Teklifin 13. Maddesinde Kariyer Uzman ve Müfettişlerinin Maaşlarının iyileştirilmesine yönelik yeni bir önerge verilmesi bekleniyordu.

13. Madde Tekliften bütünüyle çıkarıldı.

Ancak TBMM Genel Kurulunda Ak Parti'nin sunduğu önergeyle, Kariyer Uzmanları ve Müfettişlerin Maaşlarının yükseltilmesinin beklendiği 13. madde tekliften bütünüyle çıkartıldı. Kariyer personelin maaşlarına yönelik düzenlemede ikinci kez geri adım atılmış oldu.

TBMM'de Genel Kurulunda Görüşülen 18 Maddelik Torba Kanununda Emekli Bayram İkramiyesi düzenlemesi de görüşüldü.

Meclis Genel Kurulunda emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme kabul edildi.