İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Gökhan Kam, Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un tahliye edilmesine karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilerde çıkan olaylarda tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.

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