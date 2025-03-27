İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İstanbul'da izinsiz gösterilerde tutuklanan 7 gazeteci, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla tahliye edildi. İBB soruşturmaları sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 09:57, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:27
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da yapılan izinsiz gösterilerde çıkan olaylarda tutuklanan 7 gazeteci tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından İstanbul'da çıkan olaylarda gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki soruşturma devam ediyor.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olaylarda gözaltına alınan ve tutuklanan gazeteciler Bülent Kılıç, Kurtuluş Arı, Yasin Akgül, Gökhan Kam, Zeynep Kuray, Ali Onur Tosun ve Hayri Tunç'un tahliye edilmesine karar verdi.