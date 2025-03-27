Adana'da İşitme Engelli Çocuğun Biyonik Kulağı Çalındı

Adana'da ailesiyle birlikte semt pazarına alışverişe giden işitme engelli Kübra Naz Sağın'ın (3) biyonik kulaklarından biri çalındı. Şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmazken, biyonik kulak da henüz bulunamadı. Küçük kızının biyonik kulağa kavuşması için yardım bekleyen Mine Sağın (34), "Şimdi bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor" dedi.

Merkez Sarıçam İlçesi'nde Bir Aile Dramı

Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın çiftinin üçüncü çocukları olan Kübra Naz Sağın, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıl önce Kübra Naz'a biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz'ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi.

Çalınan Biyonik Kulak ve Aile Dramı

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024'te Mehmet Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz'ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Ayrıca bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadılar.

Şüpheliler Hala Yakalanamadı

Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, henüz sonuç alamadı. Bunun üzerine kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını ve yaklaşık 150 bin lirayı ödemeleri gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulağı için yardım bekliyor.

Anne ve Baba Yardım Bekliyor

Anne Mine Sağın, Kübra Naz'ın işitme sorunu nedeniyle sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, "Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu" dedi.Baba Mustafa Sağın ise kızının yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayabilecek bir maddi gücüm yok" ifadesini kullandı.



