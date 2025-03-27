Adana'da İşitme Engelli Çocuğun Biyonik Kulağı Çalındı

Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
Turizm Belgesi Olmayan Otelde Yangın: Müfettiş Görevlendirildi
Turizm Belgesi Olmayan Otelde Yangın: Müfettiş Görevlendirildi
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
Bakan Tunç: Devletlerin asli gayesi adaleti sağlamaktır
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
TBMM'de Emekli İkramiyesi ve Doğum Yardımı Görüşmeleri Sürüyor
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
EGM: Polisimize iftira atanlara yasal işlem başlatıldı
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
CHP'li 2 Vekil İBB'deki 'Yolsuzluk' Soruşturmasına Dahil Edildi
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Chery'den Dev Yatırım: O İlde 5 Bin Kişiye İş Sağlayacak
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Osman Kaya: Sağlıkta 37 Binlik Atama Tek Seferde Yapılmalı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Teslim Oldu
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
CHP'nin Olağanüstü Kurultay Kararının İptali Talebine Ret
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana'da İşitme Engelli Çocuğun Biyonik Kulağı Çalındı

Adana'da 3 yaşındaki işitme engelli Kübra'nın biyonik kulağı çalındı. Aile, kızlarının yeniden duyabilmesi için maddi destek bekliyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2025 09:59, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:39
Yazdır

Adana'da ailesiyle birlikte semt pazarına alışverişe giden işitme engelli Kübra Naz Sağın'ın (3) biyonik kulaklarından biri çalındı. Şüpheli ya da şüphelilerin izine rastlanmazken, biyonik kulak da henüz bulunamadı. Küçük kızının biyonik kulağa kavuşması için yardım bekleyen Mine Sağın (34), "Şimdi bir anne olarak çocuğum bizi duysun, konuşsun istiyorum. Onun bu hali yüreğimi parçalıyor" dedi.

Merkez Sarıçam İlçesi'nde Bir Aile Dramı

Merkez Sarıçam ilçesi Yarımca Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi Mustafa (35) ile Mine Sağın çiftinin üçüncü çocukları olan Kübra Naz Sağın, işitme engelli olarak dünyaya geldi. Ailesinin tedavi için başvurduğu Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2 yıl önce Kübra Naz'a biyonik kulak takıldı. Yapılan kontrollerde seslere tepki vermeye başlayan Kübra Naz'ın, yaşıtları gibi hayatının normale döneceği belirlendi.

Çalınan Biyonik Kulak ve Aile Dramı

Sağın ailesi, 30 Haziran 2024'te Mehmet Şahintepe Mahallesi'nde kurulan semt pazarına gitti. Alışveriş sırasında Sağın ailesi, Kübra Naz'ın başındaki biyonik kulaklardan birinin yerinde olmadığını fark etti. Ayrıca bebek arabasındaki, içinde kredi ve yardım kartları ile 300 liranın bulunduğu cüzdanlarını da bulamadılar.

Şüpheliler Hala Yakalanamadı

Hırsızlığı fark eden Sağın ailesi, polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, henüz sonuç alamadı. Bunun üzerine kaymakamlık ve valiliğe başvuran Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulak ücretinin devlet tarafından karşılanamayacağını ve yaklaşık 150 bin lirayı ödemeleri gerektiğini öğrendi. Geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirten Sağın ailesi, Kübra Naz'ın biyonik kulağı için yardım bekliyor.

Anne ve Baba Yardım Bekliyor

Anne Mine Sağın, Kübra Naz'ın işitme sorunu nedeniyle sürekli ağladığını ve denge sorunu yaşadığını belirterek, "Pazar alışverişindeyken cihazlardan birini çaldılar. Oturduğum yerde sinir krizi geçirdim, ağladım. Vicdansız biri kulağından alıp götürdü. Şimdi sürekli ağlıyor, kardeşleriyle oynamak istemiyor. Eskiden iyi ya da kötü bizimle iletişim kurabiliyordu" dedi.Baba Mustafa Sağın ise kızının yaşadığı sıkıntıları anlatarak, "Ben sadece çocuğumun duyması için yardım bekliyorum. İstenen ücreti karşılayabilecek bir maddi gücüm yok" ifadesini kullandı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber