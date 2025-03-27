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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 1,30 artışla başladı. Bankacılık ve holding endeksleri değer kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:01, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,30 yükselişle 9.774,58 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 125,05 puan ve yüzde 1,30 artışla 9.774,58 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,35 ve holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,87 ile inşaat oldu. Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,68 değer kaybederek 9.649,53 puandan tamamladı.

Küresel Piyasalarda Gelişmeler

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacaklarını duyurmasının ardından karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak ABD büyüme verilerine çevrildi. Öte yandan, dün açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif şekilde attıklarını ve bundan sonra da atmaya devam edeceklerini belirtti.

TCMB Başkanı'nın Açıklamaları

Fatih Karahan, "Piyasaların istikrarlı işleyişinin sürdürülmesi amacıyla araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz. Çift yönlü iletişim kanallarımızı sürekli açık tutuyoruz." dedi.

Bugünün Ekonomik Verileri ve Teknik Seviyeler

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, işsizlik oranı ve haftalık para ve banka istatistikleri; yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel tüketim harcamaları, bekleyen konut satışları ile toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.750 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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