Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor

Bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başlamış ve 31 Ocak Cuma günü sona ermişti.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencileri ikinci ara tatil heyecanı sardı. 31 Mart Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 4 Nisan Cuma günü sona erecek.

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