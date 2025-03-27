Okullarda ikinci ara tatil yarın başlıyor
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın son dersin ardından ikinci ara tatilini yapacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:07
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki öğrencileri ikinci ara tatil heyecanı sardı. 31 Mart Pazartesi günü başlayacak olan ara tatil, 4 Nisan Cuma günü sona erecek.
Bu eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 11-15 Kasım 2024'te yapılmıştı. Ara tatilin ardından yarıyıl tatili de 20 Ocak Pazartesi günü başlamış ve 31 Ocak Cuma günü sona ermişti.
9 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran'da sona erecek.