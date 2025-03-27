Altın Fiyatları Yükselişte: Gram Altın 3.702 Lira

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 702 liradan işlem görüyor. Dün altının ons fiyatı ve dolar/TL paritesindeki sınırlı harekete paralel olarak yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 3 bin 689 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 702 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 120 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 400 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 3 bin 30 dolardan işlem görüyor.

ABD'nin Korumacı Ticaret Politikası ve Etkileri

ABD'nin korumacı ticaret politikasına yönelik gelişmeler piyasaların odağında olmayı sürdürürken, ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı yeni tarife adımları küresel çapta risk algısını yükselterek güvenli liman varlıklara olan talebi artırıyor. Tarifelere ilişkin gelişmeler, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri de artırıyor.

Bugün Takip Edilecek Veriler

ABD'de açıklanacak büyüme verileri

Kişisel tüketim harcamaları

Bekleyen konut satışları

Toptan eşya stokları

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 50 dolar seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydettiler.



