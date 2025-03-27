Kamulaştırma işlemlerinde AYM'den kritik karar

Uygulamada, idare, kamulaştırmak istediği mülkü satın alma yoluyla alamadığında asliye hukuk mahkemesine başvurmakta ve bedelin tespit edilerek tapunun idare adına tescil edilmesini talep etmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi 1 ay sonrasına duruşma günü vermekte ve tarafları davet ettikten sonra karar vermektedir. Bedel tespiti ve tescil davasında tescile ilişkin karar kesin niteliktedir.

İptali istenen hükümde ise eğer vatandaşlar, kamulaştırma işleminin iptali için idari yargıda dava açmışlarsa ve idari yargı yürütmeyi durdurma kararı vermişse, asliye hukuk mahkemesinin bu kararı bekletici mesele yapması öngörülmüş, yürütmeyi durdurma kararı alınamamışsa asliye hukuk mahkemesi önündeki davayı delillere göre sonuçlandırmaktadır.

Anayasa Mahkemesi yaptığı incelemede, sadece idari yargıda yürütmeyi durdurma kararı verilmesi halinde, asliye hukuk mahkemesinin önündeki dava için idari yargı kararını bekletici mesele yapmasının mülkiyet hakkı ihlali kapsamında olduğuna karar verdi.

AYM kararına göre idari yargının taşınmazın kamulaştırma işlemini İPTAL etmesi dava açmayanlar yönünden hüküm doğuracaktır, bu haliyle bedel tespiti ve tescil davasında tescile ilişkin karar kesin nitelikte olmaktan çıkmaktadır.

AYM'nin detaylı açıklaması



