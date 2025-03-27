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Yerlikaya: Adalet Sokakta Değil Mahkemede Tecelli Eder

Bakan Yerlikaya, izinsiz gösterilere tepki gösterdi ve adaletin mahkemede tecelli edeceğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:33, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:35
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Yerlikaya: Adalet Sokakta Değil Mahkemede Tecelli Eder

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaşanan izinsiz gösteriler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, "Adalet sokakta değil mahkemede tecelli eder" sözleriyle hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Ülkemizde yaşanan huzursuzluk sürecine dikkat çeken Yerlikaya, milletimizin kardeşliğine pusu kurulduğunu belirtti.

Gösterilerde Şiddet ve Adaletin Yeri

Polisimize yapılan saldırılara değinen Yerlikaya, asitler ve Molotoflarla gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Manevi değerlerimizin de bu süreçte zedelendiğini ifade etti. Adaletin yerinin sokaklar değil mahkemeler olduğunu belirten Yerlikaya, hiçbir sokak gösterisinin gerçeklerin üstünü örtmeyeceğini vurguladı.

Silahsız ve Saldırısız Gösteri Hakkı

Sokak ve gösteri yürüyüşünün bir hak olduğunu söyleyen Yerlikaya, ancak bu hakkın silahsız ve saldırısız bir şekilde kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Protestoların hak olduğunu kabul eden Yerlikaya, ancak asitler, taşlar ve bıçaklarla yapılan saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtti.

  • 1879 şüpheli gözaltına alındı.
  • 468 kişi için adli kontrol kararı verildi.
  • 662 kişinin işlemleri devam ediyor.
  • 489 kişi serbest bırakıldı.
  • 260 kişi tutuklandı.

Eylemler sırasında 150 polisimizin yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca, Bakan Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 8 Nisan'a kadar 69 bin 11 personelin görev yapacağını açıkladı. Bu personelin 47 bin 749'u polis ve 21 bin 262'si jandarmadan oluşuyor.

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