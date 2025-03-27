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KGYS, Diyarbakır'da 4 Bin 397 Motosiklet Sürücüsünü Tespit Etti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, KGYS görüntüleri ile kural ihlali yapan motosiklet sürücülerine 2025 yılında toplamda 4 bin 397 ceza uyguladı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:36, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 10:40
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Diyarbakır'da, 2025 yılında motosiklet sürücülerinin kural ihlalleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla tespit edildi. Bu yıl, toplamda 4 bin 397 motosiklet sürücüsüne işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025'te KGYS görüntülerinden motosiklet sürücülerinin çeşitli kural ihlallerini belirledi. Trafiğin olağan akışına aykırı davranışlar sergileyen, akrobatik hareketler yapan, kask kullanmayan, sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan, kırmızı ışık kuralına uymayan ve diğer motosiklet kullanma kurallarına uymayan toplamda 4 bin 397 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Motosiklet Sürücülerinin Kural İhlalleri

Özellikle kask kullanmayan ve sürücü belgesi olmadan motosiklet kullanan sürücüler, hem kendi güvenliklerini hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Trafikte güvenliğin sağlanabilmesi için bu tür ihlallerin azaltılması büyük önem taşır. Ayrıca, kırmızı ışık kuralına uymamak gibi temel trafik kurallarının ihlali, ciddi kazalara yol açabilir.

KGYS'nin Önemi

KGYS, şehirdeki trafik düzenini sağlamak ve olası kazaları önlemek adına kritik bir rol üstlenmektedir. Bu sistem sayesinde, kurallara uymayan sürücüler hızlı bir şekilde tespit edilmekte ve gerekli cezai işlemler uygulanmaktadır. Bu durum, şehirde trafik güvenliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlamaktadır.Diğer yandan, bir polis memurunun motosiklet sürücüsünü durdurma girişimi sırasında ekip takviyesi istendiği esnada sürücünün kaçışı da KGYS görüntülerine yansıdı. Bu tür olaylar, polis ekiplerinin işlerini zorlaştırmakta ve suçluların yakalanmasını güçleştirmektedir. Ancak, gelişmiş güvenlik sistemleri sayesinde bu tür kaçışlar da kayıt altına alınarak suçluların yakalanması kolaylaştırılmaktadır.

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