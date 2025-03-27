Öğretmenler idari izinli mi sayılacak, mesleki çalışma mı yapacak?
MEB, öğretmenlerin 2-3-4 Nisan tarihlerinde online mesleki çalışma yapmalarını istemişti. Ancak, Cumhurbaşkanlığının 2-3-4 Nisan tarihlerini idari izin yapması nedeniyle online çalışmanın yapılması mümkün görülmemektedir.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 10:40, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 11:00
Öğretmenlerin Nisan ara tatilinde (2-3-4 Nisan 2025 tarihlerinde) yapacakları mesleki çalışmanın online olmasına ilişkin yazı yayımlanmıştı.
Bu yazıdan sonra ise belirtilen tarihlerde tüm kamu görevlilerinin idari izinli sayıldıklarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı açıklaması geldi.
Yani öğrencilerin ara tatili aslında bayram tatili haline gelmiş oldu.
Bu durumda öğretmenlerin mesleki çalışmaları ile ilgili son durum kafaları karıştırdı.
Mesleki çalışma haftasında bayram tatilinin birleşmesi nedeniyle öğretmenler diğer kamu görevlileri gibi idari izinli sayıldıklarından mesleki çalışma durumunun ortadan kalktığını, yani online çalışmanın da yapıl(a)mayacağını değerlendirmekteyiz.