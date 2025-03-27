İzmir'de Akciğer Kanserini Yenen Baba ve Kızı

İzmir'de yaşayan Mehmet Atsız, geçirdiği bir operasyonun ardından akciğer kanserini yenerek sağlığına kavuştu. Ancak, kızı Ebru Atsız da aynı hastalığa yakalandı. Ebru, babasının doktoru olan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk'e emanet edildi ve başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Türk, "Akciğere bıçak değmez" inanışının aksine, uygun hastalarda tedaviye hızlı bir şekilde başlanmasının önemini vurguladı.

Mehmet Atsız'ın Sağlık Serüveni

İzmir Balçova'da yaşayan emekli asker Mehmet Atsız, ani kilo kaybı şikayetiyle 2023'te hastaneye başvurdu ve akciğer kanseri teşhisi aldı. 27 Temmuz 2023'te Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk ve ekibi tarafından başarılı bir operasyon geçirdi. Mehmet Atsız, kendi doktoruna olan güveni nedeniyle kızını da aynı hekime emanet etti.

Ebru Atsız'ın Tedavi Süreci

Ebru Atsız, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde çalışan bir büro elemanıydı ve yaklaşık 17 ay sonra akciğer kanseri teşhisi aldı. 6 Mart'ta İzmir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. Ebru, iş yerinin her yıl istediği sağlık raporunu almak için hastaneye gittiğinde hastalığını öğrendi.

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Mehmet Atsız, hastalık sürecini anlatarak eşi ve oğlunun en büyük destekçileri olduğunu belirtti. "88 kilodan 74 kiloya düştüm, akciğer filmi çekildi ve sağ tarafta bir kitle olduğunu söylediler" dedi. Ameliyat sonrası 8 kilo aldı ve akıllı ilaç tedavisine başladı. Kızının da aynı süreçten geçmesi nedeniyle doktoruna güven duyduğunu ifade etti.

Akciğere Bıçak Değmez İnanışının Aksine Tedavi

Prof. Dr. Figen Türk, her iki hastanın da akciğerde lezyon nedeniyle standart cerrahi ameliyatlar geçirdiğini belirtti. "Takip edip diğer branşlarda destek tedavileri yapıldı" dedi. Ayrıca, baba ile kızın aynı hastalığa yakalanmasında çevresel faktörler, genetik yatkınlık ve sigara kullanımının belirleyici olduğunu söyledi.