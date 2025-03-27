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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Avukatları, ev hapsi için savcılığa başvurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 11:08, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 11:09
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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonda tutuklanan ve kalp rahatsızlığı bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, hastaneye kaldırıldı. Polat'ın sağlık sorunları nedeniyle avukatları, kendisi için ev hapsi talebinde bulunmuştu.İBB'ye düzenlenen operasyon sonrasında "kent uzlaşısı" dosyası kapsamında tutuklanan Mahir Polat, sağlık sorunları nedeniyle avukatları tarafından ev hapsi talep edilmiştir. Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya, kalp hastalığı olan Mahir Polat'ın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Küçükkaya, kardeşi Turgay Polat'ın kendisini aradığını ve "Turgay Polat aradı, Mahir Polat hastaneye kaldırılmış. Çok ciddi kalp sorunları vardı. Stent takılmıştı, hatta bazı ameliyatlar için gün alıyordu. Kardeşi Turgay Polat'tan öğrendim" dediğini belirtti.

Tutuklandığı İçin Ameliyatı Ertelenmişti

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, Polat'a kalpte damar tıkanıklığı nedeniyle stent takılması için ameliyat tarihi verildiği ancak tutuklanması nedeniyle ameliyatın gerçekleştirilemediği öğrenildi. Kapalı alan fobisi bulunan Polat'ın Silivri Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde hücrede tek başına kaldığı da belirtildi.Kardeşi Cevdet Polat, Polat'ın eşi ve çocuğu ile görüştüğünü belirterek, "Morali yüksek, tutuklananların iki kişi kaldığına dair bilgi gelmişti ancak hepsi tek başına kalıyor" dedi.Polat'ın kapalı alan fobisi nedeniyle anksiyete yaşadığına dikkat çeken Cevdet Polat, "Mahir'in kalbinde sık sık damar tıkanıklığı oluyor bu nedenle daha önce de 5-6 tane stent takılmıştı. Aynı zamanda tiroid kanseri tedavisi görmüştü ancak takipleri sürüyor. Ayrıca şeker ve tansiyon hastası. Bu nedenle savcılığa ev hapsi talebinde bulunduk, elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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