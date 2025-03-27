Bayram Tatili Öncesi Dolandırıcılık Uyarısı

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, bayram tatili öncesinde vatandaşları sahte rezervasyon siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan tatil dolandırıcılığına karşı uyardı. TÜRSAB'a gelen ihbar ve şikayetlere göre, sahte rezervasyon siteleri üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık vakalarında son yıllarda ciddi bir artış yaşandı. 2022'de 319 olan ihbar sayısı, 2023'te üç kat artarak 920'ye ulaştı. Bağlıkaya, dolandırıcıların genellikle Instagram üzerinden oluşturulan sahte hesaplar üzerinden iletişim kurduğunu belirtti.

Tatil ve Seyahatlerde Dolandırıcılık Riskleri

Sahte hesaplar üzerinden iletişim için genellikle WhatsApp numarası paylaşan dolandırıcılar, temaslarını bu numaralar üzerinden sürdürüyor. Bağlıkaya, salgın sürecinde villa kiralamalarında yaşanan dolandırıcılık vakalarının bungalov turizminde de sık yaşanmaya başladığını ifade etti. Özellikle bayram tatili, ara tatil ve yarıyıl tatili gibi dönemlerde dolandırıcılık girişimlerinin arttığını vurguladı.

TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerini Tercih Edin

Bağlıkaya, tatil ve seyahatlerin TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri üzerinden satın alınması gerektiğini belirtti. Dolandırıcıların herhangi bir tur şirketinin sayfasını kopyalayarak küçük harf değişiklikleriyle sahte bir site oluşturabileceğini söyledi. Bu nedenle, vatandaşların web sayfasının adres çubuğundaki ismi dikkatlice kontrol etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Dolandırıcılar sabit telefon numarası kullanmaktan kaçınır.

Ödemeler genellikle şahsi IBAN'lara yapılır.

Sosyal medya hesaplarındaki kullanıcı adlarının sık değişmesi şüphe uyandırmalıdır.

Ürün fiyatları piyasa değerinin çok altında olabilir.

Sosyal Medya Hesaplarındaki Şüpheli İbareler

Sahte sosyal medya hesaplarının takipçi sayıları yüksek olabilir ancak genellikle az sayıda paylaşım yapılır. Bu tür hesaplarda güven sağlamak için devlet kurumları ve tanınmış kişilerin hesapları takip edilebilir. Dolandırıcılar, sahte hesaplardan yaptıkları paylaşımlara olumlu yorumlar yaparak güven sağlamaya çalışırlar. Bu yorumların dikkatlice incelenmesi önemlidir.

TÜRSAB'ın Dolandırıcılıkla Mücadele Çalışmaları

TÜRSAB, dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ciddi çalışmalar yürütüyor. Dijital doğrulama sistemi sayesinde tüketiciler, tatil satın aldıkları acentelerin TÜRSAB'a üye olup olmadığını kolayca öğrenebilir. Google ve Meta şirketleriyle yakın temas halinde olan TÜRSAB, nitelikli dolandırıcılık amacıyla hareket eden web sitelerini engellemek için çalışıyor. Dolandırıcılık amaçlı sosyal medya hesaplarının askıya alınması için de önemli adımlar atılıyor.Bağlıkaya, TÜRSAB'ın bu konuda yürüttüğü çalışmaları hızlandırdığını belirterek, 2024'te 7 bin 656 ihbarla ilgili işlem yapıldığını söyledi. Kaçak acentecilik ve dolandırıcılık konularında mağduriyet yaşayan acenteler ve tüketicilere hukuki destek sağlandığını ifade etti. Ayrıca havalimanlarında ve diğer alanlarda sıkı denetimler gerçekleştiriliyor.



