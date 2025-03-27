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Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da uluslararası basınla bir araya gelerek İBB'ye yönelik soruşturmalarda 51 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 11:38, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 12:00
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Adaletin tesisi için tarafsız ve bağımsız yargı olmalıdır. Hiçbir organ veya kişi, mahkemelere hakimlere emir veremez. Hukuk devletinde suç işlendiğine dair iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı makamlarıdır." dedi.

Uluslararası Basın Mensuplarıyla Toplantı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uluslararası basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Yargı Bağımsızlığı ve Hukukun Üstünlüğü

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı önemli başlıklar şöyle:

  • Türkiye Cumhuriyeti, demokratik bir hukuk devletidir.
  • Yargı yetkisi tarafsız mahkemelerce kullanılır ve hiçbir organ veya kişi, mahkemelere hakimlere emir veremez.
  • Adaletin tesisi için tarafsız ve bağımsız yargı gereklidir.
  • Son 23 yılda insan hakları eylem planlarıyla adil yargılanma hakkı gibi konularda köklü reformlar gerçekleştirilmiştir.

Demokrasi ve Halkın Katılımı

Türkiye Devleti bir cumhuriyettir ve bu cumhuriyet, demokrasi ile taçlandırılmıştır. Halkın yönetime doğrudan katılabildiği bir sistem inşa edilmiştir.

İmamoğlu Soruşturması

Geçen hafta, aralarında İBB Başkanı'nın da bulunduğu iki ayrı soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma Detayları

  • Her iki soruşturmada 106 kişiden 51'i tutuklanmış, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş ve 14 şüphelinin yakalama işlemleri devam etmektedir.

Soruşturmanın Bağımsızlığı

Soruşturma kapsamında gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren bazı çevreler, soruşturmanın içeriğini bilmeden baskı altına almaya çalışarak adli soruşturmayı siyasi soruşturma gibi göstermeye çalışmışlardır. Bu durumu reddediyoruz ve soruşturmanın bağımsız adli makamlar tarafından yürütüldüğünü vurguluyoruz.

Yargıya Güven ve Dezenformasyon

Hukuk devletinde suç işlendiğine dair iddia varsa, savunmanın yapılacağı yer sokaklar değil, yargı makamlarıdır. Suç işlendiğine dair delil varsa, soruşturmanın yapılmaması hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmaz. Soruşturmalar üzerinden dezenformasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz. Tarafsız Türk yargısına güvenmek gerekmektedir ve yargının kendi içinde hak arama yolu açıktır. Soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız.


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