MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Yunanistan askerlerinin Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarına ilişkin, "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" dedi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde icra edilen operasyonlarla, son bir haftada 14, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 537 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Terör Örgütlerine Karşı Kararlılık Sürüyor

Aktürk, "Sözde elebaşlarının ölüme terk ettiği terör örgütü mensupları son zamanlarda artan bir şekilde teslim olmaya başlamış, bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur. Diğer yandan terör yuvalarına kilit vurmaya devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirmiştir" dedi. Aktürk, birliklerin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli olarak geliştirildiği, teknoloji yoğunluklu sistemlerle dünya standartlarında korunan hudutlarda son bir hafta içerisinde, 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 77 kişinin yakalandığını aktardı.

Yasa Dışı Geçişlerle Mücadele

Aktürk, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısının 1163 olduğunu, son bir haftada engellenen 2 bin 290 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının da 17 bin 315'e ulaştığını kaydetti.

Önceliğimiz Gazze'deki Yıkımın Durdurulması

Tuğamiral Aktürk, TSK'nın modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesinin her geçen gün daha da arttığına dikkat çekerek, "Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda Sarp Kuleli Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Levent Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atışlı test faaliyeti 23-26 Mart tarihleri arasında Sinop'ta TCG Beykoz gemimizden gerçekleştirilmiştir" dedi.Tuğamiral Aktürk, Türkiye'nin Gazze'de inşa ettiği ve kanser hastanesi olarak hizmet veren Türk-Filistin Dostluk Hastanesinin İsrail tarafından bombalanarak yıkılmasının insani değerlerle bağdaşmadığına dikkat çekerek, "Ülkemizin önceliği; Gazze'deki yıkımın durdurulması ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Uluslararası toplumu; İsrail'in hukuk tanımayan saldırılarına, Filistin halkına yönelik katliamlarına ve onları zorla yerlerinden etmelerine karşı somut ve caydırıcı tedbirler almaya bir kez daha davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye'de Üs Değerlendirmeleri Devam Etmekte

Aktürk'ün sunumu sonrası, bakanlık kaynakları gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin olarak, "9 Mart 2025 tarihinde Ürdün'ün ev sahipliğinde; Türkiye, Irak, Suriye ve Lübnan'ın katılımıyla bakanlar seviyesinde bir toplantı icra edilmiştir. Söz konusu toplantıda katılımcı 5 ülke, başta DEAŞ terör örgütü olmak üzere Suriye'nin terörle mücadelesine destek sağlama konusunda mutabık kalmıştır."

Suriye'nin yeni hükümetinin talepleri doğrultusunda ve ilgili devletler ile varılan mutabakatla ortak bir harekat merkezi kurulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

Söz konusu gelişme kapsamında çalışmalar devam etmektedir.

Suriye'nin toprak bütünlüğünün muhafazası, yeni Suriye hükümetinin Suriye'nin tamamında devlet otoritesini tesis etmesi, Suriye'de istikrar ve güvenliğin sağlanması Türkiye açısından büyük öneme sahiptir.

Bu kapsamda Türkiye, Suriye'deki yeni hükümetin talepleri doğrultusunda, Suriye ordusunun kapasitesinin artırılması kapsamında eğitim maksatlı üs kurulmasına yönelik değerlendirmelere devam etmektedir.

Suriye'de icra ettiğimiz tüm faaliyetler ilgili taraflarla önceden koordine edilmekte ve gereken her türlü emniyet tedbiri alınmaktadır.

TSK Merhameti ile Temayüz Etmiştir

Bakanlık kaynakları, Yunanistan ordusuna ait askerlerin yürüyüş sırasında Türkiye'ye yönelik tepki çeken sloganlarına ilişkin olarak ise, "Askerliğin yazılı ve yazılı olmayan kuralları vardır. Yazılı olmayan kurallarından ilki Yunanistan'da yapılanın yapılmaması gerektiğidir. Türk Silahlı Kuvvetleri; disiplini, ahlakı ve merhameti ile temayüz etmiştir. Etkin, caydırıcı ve saygın özellikleriyle öne çıkan bir ordudur. TSK'dan hiçbir zaman böyle davranışlar göremezsiniz, göremeyeceksiniz" dedi.

CATSAA Yaptırımları Hukuksuzdur

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD ziyareti sırasında CATSAA yaptırımları ile F-35 konusunun gündeme gelmesiyle birlikte yeni bir gelişme olup olmadığına ilişkin olarak ise bakanlık kaynakları, "Bu süreç Sayın Cumhurbaşkanımız ile Trump arasındaki telefon görüşmesinde başlayan bir süreçtir. Daha sonra da Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Önümüzdeki dönemde teknik görüşmeler devam edecek. Biz en başından bu yana CATSAA yaptırımlarının hukuksuz olduğunu söylüyoruz. Bir müttefik ülkenin diğer bir müttefik ülkeye yaptırım uygulamasının doğru olmadığını defalarca vurguladık."CATSAA yaptırımlarının kaldırılması durumunda F-35 tedarik sürecine geri dönülmesinin de değerlendirileceğini söyledik, söylüyoruz. CATSAA yaptırımları kaldırılırsa ABD ile savunma sanayii ve savunma, güvenlik konularındaki iş birliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz" dedi.

Tahıl Koridoru Uygulaması Yeniden Gündemde

Bakanlık kaynakları, Tahıl Koridorunun yeniden başlatılma iddialarına ilişkin ise, "Daha önce Türkiye öncülüğünde hayata geçirilen ve dünyada gıda krizinin önüne geçen Tahıl Koridoru Uygulamasının yeniden başlamasına ilişkin hususlar yeniden gündeme gelmektedir. Fakat şu an için alınmış resmi bir karar yoktur. Biz Türkiye olarak küresel ve bölgesel barışa katkı sağlamak ve gıda krizinin önüne geçmek için elimizden geleni yapmaya hazırız" değerlendirmesinde bulundu. (DHA) FOTOĞRAFLI



