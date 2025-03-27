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Cizre'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Cizre'de 6 çocuk annesi eşini öldüren zanlı Abdulkerim E. tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 12:51, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 12:52
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Cizre'de Eşini Öldüren Zanlı Tutuklandı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 6 çocuk annesi eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı. Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilçeye bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında 24 Mart'ta 6 çocuk annesi Nasibe E'nin silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, katil zanlısı Abdulkerim E.'yi (65), Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı.

Jandarma Operasyonu ve Tutuklama Süreci

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Güçlü köyü Kolgezer mezrasında Abdulkerim E. ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmış, tartışmada Abdulkerim E. silahla eşi Nesibe E'ye ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaçış ve Yakalanma Süreci

Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan Abdulkerim E.'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Jandarmanın hızlı ve etkin çalışması sayesinde zanlı kısa sürede yakalandı ve adalete teslim edildi. Bu olay, bölge halkı arasında derin üzüntü ve endişe yarattı.

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