Ticaret Bakanı Bolat: İhracat İstihdamı Destekliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, işsizlik oranının Şubat ayında düşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bolat, "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır." ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen ay işsizlik oranının yüzde 8,2 ile son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.

Genç Nüfusta İşsizlik Oranında Düşüş

Bolat, genç nüfusta işsizlik oranının geçen yılın genelinde ortalama yüzde 16,2 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde seyrettiğini vurguladı. Bu oranın Şubat ayında yüzde 15 olarak kaydedildiğine dikkati çekti. İşsiz sayısının 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek 2 milyon 886 bin kişi olduğunu belirtti.

Erkek ve Kadın İşsizlik Oranları

"Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak tarihsel olarak düşük seviyelerine yakın seyrederken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11 ile yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mal ve hizmetler ihracatındaki artış, istihdamı korumakta ve işsizliği azaltmaktadır."

Çalışmalarımızı Kararlılıkla Sürdürüyoruz

Bolat, istihdam edilenlerin sayısının Şubat'ta bir önceki aya göre 149 bin azalarak 32 milyon 314 bin kişi olduğunu ve istihdam oranının da 0,3 puan azalışla yüzde 48,8 seviyesinde gerçekleştiğini belirtti. Şu değerlendirmede bulundu: "İhracata yönelik uyguladığımız etkin destekler ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle, ihracat performansımız sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme yaratmaktadır."

İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurt içi üretim ve istihdam desteklenmektedir.

İnovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Ticaret Bakanlığı olarak, ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.



