Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre, Yargıtay, tüketici kredilerinden dolayı emekli maaşlarına haciz konulup konulamayacağı yönündeki bölge adliye mahkemesi kararları için içtihadı birleştirme kararı aldı.

Kararda bankalar lehine hüküm kuruldu yani tüketici kredilerinden dolayı banka hesabına haciz konulabilecek.

Yargıtay Birinci Başkanlığının ilgili birimlere gönderdiği yazıda "Tüketici kredisi nedeniyle verilen hapis, takas, mahsup ve benzeri onay ve rıza talimatları nedeniyle bankanın emekli maaşına doğrudan bloka konulabileceği yönünde karar verilmiştir" denildi.

İçtihadı Birleştirme Kurulu kararı henüz Resmi Gazetede yayımlanmadı. Karar yazımı tamamlandıktan sonra Resmi Gazetede yayımlanıp hüküm ifade edecek