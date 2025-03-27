Gelir Vergisi Beyannameleri İçin Son Tarih Uzatıldı
Gelir İdaresi Başkanlığı, gelir vergisi beyannameleri ve ödeme süresini 7 Nisan'a kadar uzattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 14:41, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 14:54
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 7 Nisan Pazartesi gününe kadar beyannameler verilebilecek ve ödemeler yapılabilecek. GİB'den yapılan açıklamada, kararın detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı. Bu değişiklik, mükelleflerin daha rahat bir şekilde işlemlerini tamamlamalarına olanak sağlayacaktır.