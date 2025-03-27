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TCMB Rezervleri 7.9 Milyar Dolar Azaldı

TCMB toplam rezervleri 21 Mart haftasında 7.9 milyar dolar azalarak 163 milyar dolara düştü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 14:58, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 15:00
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TCMB Rezervleri 7.9 Milyar Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolara geriledi. TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 21 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 741 milyon dolar azalışla 88 milyar 328 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 14 Mart'ta 98 milyar 69 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 772 milyon dolar artışla 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalışla 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.

TCMB Rezervlerindeki Değişim (Aralık 2023'ten bu yana)

  • Brüt döviz rezervleri: 88 milyar 328 milyon dolar
  • Altın rezervleri: 74 milyar 785 milyon dolar
  • Toplam rezervler: 163 milyar 114 milyon dolar


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