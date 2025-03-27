Kemal Memişoğlu Çorum'da Sağlık Projelerini İnceledi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çorum'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, Çorum Valiliği'ne gelişinde Vali Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Çalgan'dan bilgi aldı.

Sağlık Yöneticileri Toplantısı ve Ziyaretler

Çorum Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Çorum Sağlık Yöneticileri Toplantısı"na katılan Memişoğlu, sonrasında İl Sağlık Müdürü Sinan Zehir'i ziyaret ederek, kentteki sağlık hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Daha sonra 200 yataklı devlet hastanesi inşaatını ziyaret eden Memişoğlu, burada incelemelerde bulundu.

Hitit Üniversitesi ve Yeni Hastane Açılışı

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesini de ziyaret eden Memişoğlu, Çorum programı kapsamında kısa süre önce hizmete giren Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılış törenine katılacak. Ardından Çorum Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Memişoğlu, AK Parti İl Başkanlığının Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi'nde düzenleyeceği geleneksel iftar programında partililerle bir araya gelecek.