Başıboş köpeklerden kaçarken yayaya çarptı

23 Mart'ta Altınordu ilçesi Yeni Mahalle İsmet Paşa Caddesi'nde Enes A. yönetimindeki motosiklet, trafiğe kapalı caddeye girdi.

İddiaya göre sokak köpeklerinin kovalaması ile aracın kontrolünü kaybeden Enes A.'nın kullandığı motosiklet, caddede yürüyen Ercan Uzunlar'a çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile Uzunlar yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uzunlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne, motosiklet sürücüsü ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.