DEM Parti'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı
DEM Parti, bayramın 2. gününde siyasi partilerle bayramlaşacak.
DEM Parti'nin Ramazan Bayramı bayramlaşma programı açıklandı ve detaylar belli oldu. Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, bayramın 2. gününde, siyasi partilerle bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirecek. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'yle bayramlaşılacak.
Bayramlaşma Heyeti ve Ziyaretler
Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak. DEM Parti'yi ziyaret edecek heyetleri ise Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu ile Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşılayacak.
Ziyaret Planı
- AK Parti ile bayramlaşma
- MHP ile bayramlaşma
- Gelecek Partisi ile bayramlaşma
- Saadet Partisi ile bayramlaşma
- DEVA Partisi ile bayramlaşma
Bu bayramlaşma programı, partiler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. DEM Parti, bu ziyaretlerle birlikte siyasi diyalog ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.