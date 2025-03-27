DEM Parti'nin Bayramlaşma Programı Açıklandı

DEM Parti'nin Ramazan Bayramı bayramlaşma programı açıklandı ve detaylar belli oldu. Partiden yapılan açıklamaya göre, DEM Parti, bayramın 2. gününde, siyasi partilerle bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirecek. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi'yle bayramlaşılacak.

Bayramlaşma Heyeti ve Ziyaretler

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez ve Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu'ndan oluşan heyet, siyasi partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak. DEM Parti'yi ziyaret edecek heyetleri ise Eş Genel Başkan Yardımcıları Öztürk Türkdoğan ve Yüksel Mutlu ile Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan karşılayacak.

Ziyaret Planı

AK Parti ile bayramlaşma

MHP ile bayramlaşma

Gelecek Partisi ile bayramlaşma

Saadet Partisi ile bayramlaşma

DEVA Partisi ile bayramlaşma

Bu bayramlaşma programı, partiler arası ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunuyor. DEM Parti, bu ziyaretlerle birlikte siyasi diyalog ve işbirliğini artırmayı hedefliyor.



