Uludağ'da Otel Yangını: Milli Kayakçı Ve Babası Hayatını Kaybetti
Uludağ'da Otel Yangını: Milli Kayakçı Ve Babası Hayatını Kaybetti
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Geri Ödemesiz 20.000 TL Fırsatı Yapı Kredi'de!
Sponsorlu İçerik
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Kartalkaya otel yangını soruşturmasında gelişme: 6 kişi daha tutuklandı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Yusuf Tekin'den Mesleki Eğitim Açıklaması
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Ekrem İmamoğlu Protestoları: Öğrencileri Bekleyen Tehlikeler
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Yatırımcılar Türkiye'den Vazgeçmiyor
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Emekli ikramiyesini 4 bin liraya yükselten teklif TBMM'de kabul edildi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
Kartalkaya'daki yangın faciasında tutuklu sayısı 28'e yükseldi
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 198 Kişi Tutuklandı
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Vatandaşın Mart Ayı Enflasyon Beklentisi Belli Oldu
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Işıkhan'dan gençlere tavsiye: Cumhurbaşkanımız gibi kartallara bakın
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması

Şişli Belediyesi, Milli Eğitim'e bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İhtiyaç sahibi ailelere gıda desteği verilmeye devam edileceği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 15:35, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 15:37
Yazdır
Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması

Şişli Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair yayılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediyesi'nin Milli Eğitim'e bağlı okullarda yemek desteğini durdurduğuna dair sosyal medyada yer alan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şişli Belediyesi'nden Açıklama

Açıklamada,

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir.

Bu uygulamanın, Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulduğu ifade edildi. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Yemek Desteği Hakkında Bilgilendirme

Belediye, mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik öğün desteği sağlamakta ve bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamaya dikkat edilmesi önemle vurgulanmaktadır. Şişli Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürecektir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber