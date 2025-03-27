Şişli Belediyesi'nden 'Okullara Yemek Desteği' Açıklaması

Şişli Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yemek desteğinin durdurulduğuna dair yayılan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Şişli Belediyesi'nin Milli Eğitim'e bağlı okullarda yemek desteğini durdurduğuna dair sosyal medyada yer alan haberler ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Şişli Belediyesi'nden Açıklama

Açıklamada,

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki Şişli Belediyesi olarak hiçbir okulumuzda yemek dağıtımı yapılmamıştır ancak okul dışında mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere öğün desteği verilmektedir.

Bu uygulamanın, Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulduğu ifade edildi. Ertürkmen'in göreve başlamasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği yapılmasına başlanması talimatlandırılmıştır. Halkımızın bu tür provokatif haberlere ve paylaşımlara itibar etmemesini önemle rica ederiz.

Yemek Desteği Hakkında Bilgilendirme

Belediye, mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik öğün desteği sağlamakta ve bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamaya dikkat edilmesi önemle vurgulanmaktadır. Şişli Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine desteğini sürdürecektir.