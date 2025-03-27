Yalvaç Belediye Başkanı hakkında adli işlem başlatıldı
Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 16:34, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 16:34
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, adli işlemin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığınca resen yürütülen soruşturma nedeniyle başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Başsavcılığın talebi üzerine mahkemenin verdiği karar doğrultusunda Kodal'ın makamında, makam aracında, evinde ve iki şahsi aracında adli arama yapıldığı kaydedildi.
Mustafa Kodal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra partisinden istifa etmişti. Kodal, bağımsız olarak belediye başkanlığı görevini sürdürüyor.