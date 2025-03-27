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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 17:10, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 17:11
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 20 kişi öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da El-Bali ailesine ait bir evi hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin güneyinde biri engelli 2 Filistinli İsrailli keskin nişancının ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusundaki Abasan el-Kebira beldesinde bir evi hedef alan bombardımanında Filistinli bir çocuk hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde bir çadırı bombalaması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait eve hava saldırısı düzenlemesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Kudüs Açık Üniversitesi yakınındaki bir evi hedef alan bombalı saldırısında da bir Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun da İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail askeri araçları Gazze kentinin doğu bölgelerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Bureyc ve Nusayrat mülteci kamplarının kuzey mahalleleri topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğusundaki Beyt Lahiya'da Ummu en-Nasr köyünde birçok binayı havaya uçurdu.

Ayrıca Beyt Hanun beldesinin kuzey ve batı bölgeleri ile Beyt Lahiya kentinin kuzeybatısındaki bölgeler gece boyunca yoğun topçu bombardımanına maruz kaldı.

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de saldırını yoğunlaştırdı.

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