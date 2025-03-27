Bakan Yumaklı: 'Terörsüz Türkiye' Artık Benimsendi

Çeşitli temaslarda bulunmak amacıyla Şırnak'a gelen Yumaklı, Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Birol Ekici, Vali yardımcıları Emine Dilce, Muhammet Çiftci ve Talha Altuntaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Yumaklı, Valilik bahçesinde fidan dikti. Daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yumaklı, Vali Ekici ile makamında görüştü. Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Yumaklı, İl Başkanı İbrahim Halil Erkan'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Bakan Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, bu bölgenin zor dönemlerden geçtiğini ama artık geriye değil ileriye baktıklarını söyledi. Kimsenin terörün gölgesinde yaşamak istemeyeceğini belirten Yumaklı, 'Terörsüz Türkiye' kavramı artık herkes tarafından kabul edildi, benimsendi.

diye konuştu. Yumaklı, Şırnak'ın genç ve dinamik bir il olduğunu ifade ederek, kente hizmet sunmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getirdi. Hizmetlerin hayata geçirilmesinde parti teşkilatlarının desteğinin önemine dikkati çeken Yumaklı, yapılan çalışmaların insanlara anlatılması gerektiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Gençlerden, kadınlardan tüm kademelerde yapılanları takip edip, bunları anlatmak için ekstra gayret sarf etmelerini özellikle istirham ediyorum. ifadesini kullandı.

Şırnak Belediyesini Ziyaret

Daha sonra Şırnak Belediyesine geçen Yumaklı, Belediye Başkanı Mehmet Yarka'dan yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyaret eden Yumaklı, İl Müdürü Oktay Sezgin ile görüştü. Kurum bahçesinde kurulan stantlarda coğrafi işaret belgesi alan ürünleri inceleyen Yumaklı, seracılık, arıcılık ve bağcılık alanında yürütülen projeler kapsamında malzeme desteğine ilişkin üreticilere hazırlanan çekleri dağıttı.

Göçer Ailelere Ziyaret

İbrahim Yumaklı, Şırnak-Cizre kara yolu mevkisinde hayvancılık yapan göçer aileleri ziyaret ederek, onlarla görüştü. Burada kuzuların sütle beslenmesi için anneleriyle buluşturulma anını izleyen Yumaklı, Şırnak'ın küçükbaş hayvancılık için çok önemli merkezlerden biri olduğunu belirtti. Üreticilerin bu işleri yaparken aynı zamanda aile işletmeciliğinin en güzel örneklerini gösterdiklerini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

Göçer kültürü var. Bununla alakalı özellikle iklim değişikliğinin etkisiyle yolların değişmesi, hayvanların belli zamanlarda çok daha üst rakımlara gitmesi, bunların hepsinin birer planlamasının yapılması gerekiyor. Şırnak Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz bununla ilgili gerekli rotaları belirlemiş durumda. Göçer kardeşlerimizin hayvanların bakımı, beslenmesi ve ırkların geliştirilmesiyle ilgili yaptıkları çalışmalar son derece önemli. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hayvancılık sevgi ve yürek işi. Çok emek isteyen bir iş. Bakanlık olarak sürü geliştirme ve diğer desteklerle ilgili her zaman onların yanındayız. Bizim coğrafi konumumuzdan kaynaklanan avantajımız var. Dolayısıyla etraftaki ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayabilecek konumdayız. Bu coğrafya benzer şekilde hayvancılıkla alakalı bu türlerin hem yetiştirilmesi hem de tercih edilmesi sebebiyle önemli. Özellikle hamdani (koyun) ırkıyla alakalı ıslah projelerimizi Şırnak'ta da başlattık. Hayırlı uğurlu olur inşallah.

Bakan Yumaklı'ya ziyaretlerinde, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar da eşlik etti.