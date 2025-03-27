MEB, Yönetici görevlendirme takvimini güncelledi
Milli Eğitim Bakanlığına 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri Güncellendi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Mart 2025 18:05, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 18:06
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme
Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı
Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Takvimleri Güncellendi
Yeniden
Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
İlk
Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi için tıklayınız.
Yöneticilikten Ayrılanların Yeniden Görevlendirilmesi Takvimi için tıklayınız.