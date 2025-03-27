İÜ'den açıklama: Akademisyen Açığa Alınma İddiaları Asılsız

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın açıklaması:Bazı sosyal medya ve haber sitesi mecralarında, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarımızda görev yapan 50 akademisyenin YÖK/İstanbul Üniversitesi tarafından açığa alındığına dair gerçek dışı haberlerin yayıldığı görülmektedir. Yükseköğretim Kurulu veya İstanbul Üniversitesi tarafından Konservatuvarımızda bu şekilde bir açığa alma tasarrufu veya girişimi söz konusu değildir.

Öğretim Elemanlarının Açığa Alınması

Nitekim bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için öncelikle Konservatuvarımızda kadrolu olarak görev yapıyor olması gerekmektedir. Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımızın bulunmadığını bir kez daha tekrarlamak isteriz.

Üniversitelerde Dışarıdan Görevlendirme

Diğer taraftan, bilindiği üzere üniversitelerde ihtiyaç halinde ilgili mevzuat uyarınca üniversite dışından öğretim elemanları ders saati ücreti karşılığında veya süreli olarak görevlendirilebilmektedir. Bu şekilde görevlendirilen öğretim elemanlarından bazılarının ya görevlendirme sürelerinin bitmesi ya hizmetlerine ihtiyaç kalmaması (ilgili alanda kadrolu yeni öğretim elemanının istihdam edilmesi, Konservatuvarımızın insan kaynağının ve eğitim öğretimin optimize edilip devamlılığının etkin ve verimli bir şekilde sağlanması...) ya da bireysel sonlandırma talepleri gibi nedenlerle Konservatuvarımızdan doğal olarak ayrılmaları söz konusu olabilmektedir.

Yanlış Bilgilere Dikkat Edilmeli

Dolayısıyla,

"somut ve hukuki durum"

hakkında herhangi bir bilgi sahibi olunmadan, 50 akademisyenin YÖK/İstanbul Üniversitesi tarafından açığa alındığı gibi toplu şekilde yapılan bu tür gerçek dışı paylaşımların maksatlı olduğunu ve itibar edilmemesi gerektiğini belirtmek isteriz.Saygılarımızla,