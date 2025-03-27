Bakan Kacır: ürkiye, küresel İHA pazarının lideri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Burdur temasları çerçevesinde ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Vali Tülay Baydar Bilgihan ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Kacır, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak bir süre sohbet etti. Ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi.

Türkiye'nin Sanayi ve Teknoloji stratejisi

Burdur AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2030 Sanayi ve Teknoloji strateji belgesini kamuoyuyla paylaştığını belirtti. Türkiye'nin sanayi üretimi ve dijital dönüşüm alanlarında önemli adımlar attığını vurgulayan Kacır, "Türkiye çok büyük bir sanayi ülkesi haline geldi. Sanayide çalışan sayımız 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıktı" dedi.

"Türkiye, bugün pek çok sektörde Avrupa'da üretim konusunda lider bir ülkedir"

Bakan Kacır, Türkiye genelinde organize sanayi bölgelerinin sayısının 192'den 366'ya çıkarıldığını ve bu bölgelerdeki fabrika sayısının 11 binden 59 bine yükseldiğini ifade etti. Bakan Kacır, OSB'lerde çalışan sayısının 415 binden 2 milyon 700 bine çıktığını söyleyerek, "Türkiye'nin dört bir yanında yükselen Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri, sadece Türkiye'nin değil, Avrupa'nın da önemli üretim üsleri haline gelmiştir. Türkiye, bugün pek çok sektörde Avrupa'da üretim konusunda lider bir ülkedir. Demir çelikten çimentoya, güneş panellerinden ticari araçlara ve düz cama kadar pek çok alanda, Avrupa'nın en önemli üretim gücü biziz. Önümüzdeki dönemde, özellikle jeostratejik gelişmeler Türkiye ve Avrupa başta olmak üzere tüm bölgenin tedarik ve üretim merkezi olma rolünü daha da güçlendirecektir" dedi.

"Türkiye'de adeta bir Ar-Ge ordusu kurduk"

Bununla birlikte, son 22 yılda muazzam bir araştırma-geliştirme ve inovasyon altyapısı inşa ettiklerini belirten Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında teknoparklar bulunuyor. AK Parti iktidara geldiğinde, teknoparklarımızın sayısı yalnızca 2 idi, ancak şimdi 106 teknoparktan bahsediyoruz. Bu teknoparklarda, 11 bin 500'den fazla firma teknolojik gelişim ve inovasyon odaklı çalışmalar yapıyor. AK Parti iktidara geldiğinde, teknoparklarda sadece 56 firmamız vardı. Türkiye'nin Ar-Ge insan kaynağını 29 binden 292 bine çıkardık ve adeta bir Ar-Ge ordusu kuruldu. Bunun müspet neticelerini, özellikle savunma sanayinde olmak üzere pek çok alanda somut başarılarla görmekteyiz. Sadece biz görmüyoruz, bütün dünya da görüyor" şeklinde konuştu.

Savunma sanayisindeki yerli ve milli başarılar

Savunma sanayindeki yerli üretim oranının yüzde 80'e çıkardığını belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını yüzde 27 oranında azalttığını vurguladı. Özellikle İHA ve SİHA teknolojilerinde Türkiye'nin dünya lideri olduğunu ifade eden Kacır, "Türkiye, küresel İHA pazarının yüzde 68'ine sahip. Bugün, bütün bunlar bizler için gurur kaynağı olduğu kadar, geleceğimiz adına da umut verici. Çünkü hedefimiz, özellikle 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarla, benzer başarıları sanayi ve teknolojinin diğer alanlarına da hızla yaygınlaştırmak" dedi.

"Türkiye'nin yarım kalmış otomobil hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Bakan Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a da değinerek, "Türkiye, kendi otomobil markasını oluşturma yolunda önemli bir adım attı. Devrim otomobili bu hedefe yönelik bir çalışmaydı, ancak şimdi Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde yarım kalmış hayalimizi gerçeğe dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, biyoteknoloji, yapay zeka ve kuantum teknolojilerinde de önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade etti.

Burdur'da ekonomik yatırımlar ve istihdam

Burdur'da yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bakan Kacır, 579 yatırım için teşvik verildiğini ve 31 milyar liralık yatırım ile 9 bin 400'den fazla istihdam sağlandığını belirtti. Ayrıca, KOSGEB ve TÜBİTAK aracılığıyla Burdur'daki KOBİ'lere toplam 968 milyon lira destek sağlandığını söyledi.

Burdur' geleceğe yönelik projeler

Bakan Kacır, Burdur'da yeni projelere de yer verileceğini belirterek, "Salda Gölü çevresinde, üniversitemizde uzay bilimleri odaklı bir bilim merkezi kuracağız. Burdur'un gençlerine ve çocuklarına hayırlı olsun" dedi. Bakan Kacır, ayrıca mermer sanayi ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği gibi projelerle yerel kalkınma hamlesi yapılacağı müjdesini verdi.

Bakan Kacır'ın son ziyareti

Bakan Kacır, konuşmasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nı ziyaret etti ve Burdur'daki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında incelemelerde bulundu.