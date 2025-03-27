İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda, tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konulması kararlaştırıldı.

Soruşturma, kamuoyunda 'Yolsuzluk' soruşturması olarak biliniyor ve birçok önemli ismi kapsıyor. Tutuklanan kişiler arasında Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan gibi isimler bulunuyor. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen şirketler arasında BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. gibi isimler yer alıyor.

El Konulan Şirketler



