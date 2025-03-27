İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
İstanbul'da yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, İBB ile bağlantılı 14 kişi tutuklanırken, 12 şirkete el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda, tutuklanan 14 kişiye ait oldukları belirlenen 12 şirkete el konulması kararlaştırıldı.
Soruşturma, kamuoyunda 'Yolsuzluk' soruşturması olarak biliniyor ve birçok önemli ismi kapsıyor. Tutuklanan kişiler arasında Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan gibi isimler bulunuyor. Bu kişilere ait olduğu tespit edilen şirketler arasında BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş., Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş., Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. gibi isimler yer alıyor.
El Konulan Şirketler
- BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
- SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
- Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş.
- Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş.
- 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.
- Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
- Panoffect Medya A.Ş.
- Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
- MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
- Sim Medya A.Ş.
- Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
- Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.