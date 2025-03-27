Bakan Göktaş: 51 Bin Şehit Yakını ve Gazi İstihdam Edildi

Göktaş, Binbirdirek Sarnıcı'nda düzenlenen "Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz ile İftar Programı"nda yaptığı konuşmada, bugün iftarı vatan uğruna canını feda eden şehit aileleri, kahraman gaziler ve gazi yakınlarıyla birlikte yaptıklarını söyledi. İftar programında bulunanların Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Göktaş, "Bu toprakların her bir karışı, şehitlerimizin fedakarlığı ve gazilerimizin cesareti sayesinde bizlere yurt olmuştur. Bugün burada bulunan siz kıymetli ailelerimiz ve gazilerimiz, sabrın ve vatan sevgisinin en büyük örneklerisiniz. Milletimiz sizlere sonsuza kadar minnettardır." diye konuştu.

En Kutsal Görev: Şehit Yakınları ve Gazilere Destek

Göktaş, en kutsal görevlerinin salonda bulunanlara destek olmak olduğunu vurgulayarak, "Eğitimden sağlığa, istihdamdan ulaşıma kadar pek çok alanda sizlere büyük bir özveriyle hizmet götürmeye gayret ediyoruz." dedi.

İstihdam Hakkının Genişletilmesi

Bu kapsamda hayata geçirdikleri en anlamlı çalışmalardan birinin, kamuda istihdam hakkının kapsamının genişletilmesi olduğunu aktaran Göktaş, "20 Mart'ta, 687 kardeşimizin kamu kurumlarına yerleştirilmesiyle birlikte bugün 51 bin 317 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın istihdam edilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. 2025 Aile Yılı'nda da sunduğumuz hizmetlerle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ramazan Ayının Kardeşlik Ruhu

Bakan Göktaş, ramazanın kardeşlik ruhunun daha da güçlendiği mübarek bir ay olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Sizlerin varlığıyla anlam kazanan bu sofrada, birlik ve beraberliğimizin daim olması için dua ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dile getirdiği gibi 'Şehitlerimiz şehadet şerbetini içene kadar onların çocukları veya eşleriydi. Bugün sizlerin olduğu kadar artık bizim de evlatlarımızdır.' Her zaman ve her koşulda, aziz şehitlerimizin emaneti olan sizlerin, kıymetli gazilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz."



