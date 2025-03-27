Erdoğan: Türkiye'nin Çok Kültürlü Yapısını Korumalıyız

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un da katıldığı iftar programındaki konuşmasında, Mahmud'u Türkiye'de misafir etmekten ve iftar sofrasını Türkiye'deki dini azınlık cemaatlerinin temsilcileriyle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, davete iştirak edenlere teşekkür etti. Katılımcıların temsil ettikleri cemaatlerin mensuplarına selam ve sevgilerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak çok farklı inanç, kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahibiz. İstanbul'dan Mardin'e ve Hatay'a birçok ilimizde ezan, hazan ve çan yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler, kiliseler, sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi, aynı şehri paylaştı. Aynı vatan topraklarının üzerinde, aynı gök kubbenin altında Müslümanlar, Hristiyanlar ve Museviler yan yana yaşadı." ifadesini kullandı.

Toplumsal Gerilimlere Fırsat Vermeyeceğiz

Yüzlerce yılın birikimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer verdiklerini söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Nefret söylemlerinin arttığı, kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfımızı korumaya, güçlendirmeye daha fazla ihtiyacımız var. Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum."

23'üncü yılına giren iktidarlarımız boyunca tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştık. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.

Somali Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakın geçmişte büyük acılar yaşayan Somalililerin huzuruna, ekonomik kalkınmasına ve güvenliklerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Somali'nin ülkemizin de desteğiyle elde ettiği kazanımları koruyarak toplumsal barış ve istikrarını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş, bedel ödemiş bir ülke olarak Somali halkının yanındayız." dedi. Türkiye'nin, Somali'nin birliği ve dirliği için, bölgesinde bir istikrar kaynağı olması için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğini bildiren Erdoğan, "Rabb'im yar ve yardımcınız olsun diyorum. Ben bu düşüncelerle davetimize icabetle iftar soframıza teşrif ettiğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsında tüm Somali halkını selamlıyorum. Ramazan Bayramı'nızı şimdiden tebrik ediyorum. Yeniden buluşmak dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum." ifadesini kullandı.

İftara Katılan Temsilciler





Fener Rum Patriği Bartholomeos

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan

Türkiye Musevileri Hahambaşı David Sevi

Süryani Metropoliti Yusuf Çetin

Türkiye Süryani Katolik Metropoliti Orhan Çanlı

Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Reisi Vartan Kerabaydzar Kirakos Kazancıyan

Latin Katolik Cemaati Ruhani Reisi Massimiliano Palinuro

Keldani Başepiskoposu Sabri Anar

Kadıköy Metropoliti Emanuel Adamakis

Türk Yahudi Toplumu eş başkanları Erol Kohen ve İshak İbrahimzadeh

Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu

İstanbul Süryani Kadim Vakfı Başkanı Kenan Gürdal

Süryani Katolik Cemaati Vakıf Başkanı Münir Üçkardeş

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis

Ermeni Katolik Surp Agop Vakfı Başkan Vekili Antuan Sultanoğlu



