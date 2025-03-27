Eğitim Kurumları Yöneticiliğinde Neler Değişti?
Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Detaylar haberimizde.
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde 27.03.2025 tarihinde değişikliğe gidilmiştir. MEB yönetici seçme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-Memurlar.Net
Yapılan değişikliğin yargı kararı gereği olduğunu değerlendirmekteyiz. Çünkü
yapılan değişiklik sadece yönetmelik ekindeki formlarla sınırlı kalmış ve bu
formlarda yapılan değişiklikler de çok sınırlı orana sahiptir.
Yapılan değişikliğe göre daha önce formlarda yer almaya aşağıdaki maddeler
puan olarak eklenmiştir.
Diğer alanlarda tezsiz yüksek lisans 0,1 puan
Diğer alanlarda tezli yüksek lisans 0,2 puan
Diğer alanlarda doktora 0,3 puan
Puanlamalara bakıldığında yapılan değişikliği ne denli sınırlı olduğu daha
iyi anlaşılmaktadır. MEB 2000'li yılların öncesinden itibaren yönetici atama/görevlendirmelerinde
çok önemli yer tutan lisansüstü eğitimler adeta teşvik edilirken son yıllarda
puan değerleri büyük oranda düşürülmüş, alan ve eğitim yönetimi alanında ise
kaldırılmıştı.
Son düzenleme ile getirilen puanlar tüm form içerisinde anlamsız bir hal almıştır.
Yine geçmiş yıllarda öğretmenlerin lisansüstü eğitimleri mali yönden katkının
yanu sıra, kariyer basamaklarında teşvik hatta sınav muafiyeti yönünde karşılığı
varken bu uygulamalar zamanla minimize olmuş ya da kaldırılmıştır.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar