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Eğitim Kurumları Yöneticiliğinde Neler Değişti?

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetici seçme ve görevlendirme yönetmeliğinde önemli değişiklikler yaptı. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Mart 2025 22:45, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 22:48
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Eğitim Kurumları Yöneticiliğinde Neler Değişti?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinde 27.03.2025 tarihinde değişikliğe gidilmiştir. MEB yönetici seçme yönetmeliğinde değişiklik yapıldı-Memurlar.Net

Yapılan değişikliğin yargı kararı gereği olduğunu değerlendirmekteyiz. Çünkü yapılan değişiklik sadece yönetmelik ekindeki formlarla sınırlı kalmış ve bu formlarda yapılan değişiklikler de çok sınırlı orana sahiptir.

Yapılan değişikliğe göre daha önce formlarda yer almaya aşağıdaki maddeler puan olarak eklenmiştir.

Diğer alanlarda tezsiz yüksek lisans 0,1 puan
Diğer alanlarda tezli yüksek lisans 0,2 puan
Diğer alanlarda doktora 0,3 puan

Puanlamalara bakıldığında yapılan değişikliği ne denli sınırlı olduğu daha iyi anlaşılmaktadır. MEB 2000'li yılların öncesinden itibaren yönetici atama/görevlendirmelerinde çok önemli yer tutan lisansüstü eğitimler adeta teşvik edilirken son yıllarda puan değerleri büyük oranda düşürülmüş, alan ve eğitim yönetimi alanında ise kaldırılmıştı.

Son düzenleme ile getirilen puanlar tüm form içerisinde anlamsız bir hal almıştır. Yine geçmiş yıllarda öğretmenlerin lisansüstü eğitimleri mali yönden katkının yanu sıra, kariyer basamaklarında teşvik hatta sınav muafiyeti yönünde karşılığı varken bu uygulamalar zamanla minimize olmuş ya da kaldırılmıştır.

Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar


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