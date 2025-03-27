Yükümlülerin hazırladığı iftar yemekleri 2 bin kişiye ulaştırılıyor

Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
DMM: Şişli'de Öğrencilere Yemek Dağıtımı İddiaları Asılsız
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
'Delilsiz' Trafik Cezasına Mahkemeden İptal Kararı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Altın Fiyatları Trump'ın Tarifeleriyle Rekor Kırdı
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
Uludağ'da Otel Yangının Çıkış Anı Kamerada
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 12 Şirkete El Konuldu
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
Bakan Tekin'den CHP'nin Boykot Çağrısına Tepki
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
MEB, Bayram Tatili Nedeniyle Online Seminerleri İptal Etti
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Kadastro Davalarında Tebligat Sorunlarına Çözüm
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Bakan Memişoğlu: Türkiye dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan ülkesi
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan dev teknoloji şirketlerine soruşturma
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Yargıtay'dan krediden dolayı emekli maaşına bloke kararı
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Ankara Valiliği'nden Bayram Tatili Trafik Önlemleri
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Hekimlere Yeni Reçete Yetkileri Ve 18 İlaç Geri Ödeme Listesinde
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: İşsizlikle mücadelemizi sürdüreceğiz
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
MSB'den Yunanistan'a Tepki: Askerliğin Kuralları Var
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Adalet Bakanı Tunç: 51 Kişi Tutuklandı
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
Eğitim-Bir-Sen'den Öğretmen Atamaları İçin Öneri
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
İşte 18 maddelik torba kanun teklifindeki son durum
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Şubat 2025 İşsizlik Rakamları Açıklandı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
Kariyer Memurlara Verilmesi Planlanan Zam İkinci Kez Rafa Kaldırıldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
İzinsiz Gösterilerde Tutuklanan Gazeteciler Serbest Kaldı
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
MEB'den Özel Okullara Yeni Düzenleme: Ücretler Denetimde
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Akaryakıta Zam Geldi, Pompaya Yansıdı!
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Ebeveynler dikkat! Bakanlık bu ürünü yasakladı, piyasadan toplatılıyor
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Doğum İzni Bir Yıla Çıkabilir: Nüfus Kurulu Masada
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Özgür Özel'in Boykotu Markaların Satışlarını Artırdı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Yükümlülerin hazırladığı iftar yemekleri 2 bin kişiye ulaştırılıyor

İzmir'de denetimli serbestlik yükümlülerinin hazırladıkları yemekler, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 23:30, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 23:39
Yazdır
Yükümlülerin hazırladığı iftar yemekleri 2 bin kişiye ulaştırılıyor

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin katkılarıyla 16 yükümlü ve aşçılarla günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı aşçı yardımcılığı kurs programına dahil edilen yükümlülerin, mesleki bilgi ve becerilerini artırarak iş gücüne de katılmaları hedefleniyor.

Hazırlanan yemekler Türk Kızılay tarafından belirlenen 5 ilçede 10 noktada vatandaşlara dağıtılıyor.

İftar programına katılarak gazetecilere açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, projenin örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Programa katılan vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Yeldan, "Vatandaşlarımız, yükümlüleri burada görünce takdir ediyorlar. İnsanlar faydalı alanlarda çalıştırıldığı zaman mutlu oluyorlar. Onlar toplumumuzun bir parçası. İyileştirmenin toplum içinde olması toplumumuzla beraber olması lazım. Onlar buradaki faydalı çalışmalara katkı sağlayarak hem mutlu oldular hem de kendilerini geliştirdiler. Öğrenmenin, yetişmenin ve gelişmenin de önemli bir aşamasını burada, denetimli serbestlik bünyesinde yaşamış oldular." dedi.

Yükümlülerin yemeklerin hazırlanmasından dağıtılmasına kadar katkı sunduğunu ifade eden Yeldan, etkinliğin sonunda onlara "teşekkür belgesi" sundu.

Bugün hazırlanan yemeklerin bedelini de adliyede görevli hakim, savcı ve personelce karşılandığını aktaran Yeldan, programa katılan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber