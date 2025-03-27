Yükümlülerin hazırladığı iftar yemekleri 2 bin kişiye ulaştırılıyor

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde, Türk Kızılay İzmir Şubesi'nin katkılarıyla 16 yükümlü ve aşçılarla günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırlanıyor.

Bu kapsamda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün hazırladığı aşçı yardımcılığı kurs programına dahil edilen yükümlülerin, mesleki bilgi ve becerilerini artırarak iş gücüne de katılmaları hedefleniyor.

Hazırlanan yemekler Türk Kızılay tarafından belirlenen 5 ilçede 10 noktada vatandaşlara dağıtılıyor.

İftar programına katılarak gazetecilere açıklama yapan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, projenin örnek teşkil etmesi temennisinde bulundu.

Programa katılan vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Yeldan, "Vatandaşlarımız, yükümlüleri burada görünce takdir ediyorlar. İnsanlar faydalı alanlarda çalıştırıldığı zaman mutlu oluyorlar. Onlar toplumumuzun bir parçası. İyileştirmenin toplum içinde olması toplumumuzla beraber olması lazım. Onlar buradaki faydalı çalışmalara katkı sağlayarak hem mutlu oldular hem de kendilerini geliştirdiler. Öğrenmenin, yetişmenin ve gelişmenin de önemli bir aşamasını burada, denetimli serbestlik bünyesinde yaşamış oldular." dedi.

Yükümlülerin yemeklerin hazırlanmasından dağıtılmasına kadar katkı sunduğunu ifade eden Yeldan, etkinliğin sonunda onlara "teşekkür belgesi" sundu.

Bugün hazırlanan yemeklerin bedelini de adliyede görevli hakim, savcı ve personelce karşılandığını aktaran Yeldan, programa katılan çocuklara da çeşitli hediyeler verdi.