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Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı dolayısıyla cezaevlerinde düzenlenecek açık görüşlerin tarih ve saatlerini açıkladı. Disiplin cezası olanlar hariç, hükümlü ve tutuklular belirtilen günlerde aileleriyle görüşebilecek. Açık görüşlerin programı, ziyaretçilere ve hükümlülere bildirilerek uygun yerlere asılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Mart 2025 23:48, Son Güncelleme : 27 Mart 2025 23:49
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Bayramda Cezaevlerinde Açık Görüş Yapılacak

Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mart-6 Nisan tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılacak. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve bir buçuk saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise bir saatten az ve üç saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Görüş Programının Detayları

Görüş gününe kadar gruplar oluşturulacak. Her grubun görüş günü ve saatleri, ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilecek. Ayrıca hazırlanan program koğuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılacak.

Disiplin Cezası Alanlar İçin Kısıtlamalar

Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.

  • Yetişkin ve genç hükümlüler için görüş süresi: Yarım saatten az, bir buçuk saatten fazla olamaz.
  • Çocuk hükümlüler için görüş süresi: Bir saatten az, üç saatten fazla olamaz.
  • Görüşler 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

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