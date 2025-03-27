36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığın yargılandığı davada 3 kişiye tahliye

Yalova'da, otellerinde devre mülk ve ücretsiz tatil yapma vaadiyle 36 bin kişiyi ağırladıkları iddia edilen bir dolandırıcılık davası devam ediyor. Bu davada, aralarında reklam yüzü olan oyuncu Yusuf Atala'nın da bulunduğu 9'u tutuklu 38 sanık yargılanıyor. Yargılama süreci, Yalova 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde üç gündür sürüyor. Tutuklu sanıklar arasında yer alan Yusuf Atala, "45 senelik tiyatro oyuncusuyum. Buradan beraat alacak olsam bile zaten cezamı aldım. İspat edilememiş suçtan 45 senelik kariyerim bitti. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Sanıkların Savunmaları ve İddialar

Şirketin CEO'su olarak bilinen tutuksuz sanık Tevfik Talas, "Benim nazarımda Orhan başarılı bir iş adamıdır. Benim imza yetkim yok. Burası bir aile şirketidir. Ben kurumsal danışmanlık yapıyordum. Kurumsal yazışmalar, görüşmeler yapıyorum. 30 yıllık firmada 2021 yılına kadar bir şey olmamış sonrasında ortalık yangın yeri. Ben kariyerim için çok emek harcadım. Beraatimi talep ediyorum" diyerek savunma yaptı.

Tutuklu Sanıkların Son Sözleri

Mahkeme heyeti, kararını açıklamadan önce tutuklu sanıklara son sözlerini sordu. Şirket sahibi Orhan Karaderili, "Buradaki insanların hepsi maaşlı, neden tutukluyuz bilmiyorum. Beni yargılayın, ben tutuklu kalmaya razıyım. Bir suç varsa ben yargılanayım" dedi. Dolandırıcı olmadığını söyleyen Kaan Karaderili ise, "Utanç içindeyim. Bu suçlamalardan utanıyorum. Ben dolandırıcı değilim. Ben tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme Kararları ve Gelişmeler

Mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Tutuklu bulunan Celal Okay, Nilay Tekbaş ve Mehtap Coşkuntuna, adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edildi. Adli kontrol şartıyla tutuksuz bulunan sanıkların imza atmaları kararı kaldırılarak, yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelenirken, açıklanan ara karara göre tutuklu sayısı 9'dan 6'ya düştü.