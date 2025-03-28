Kamu yönetimi, finans, tarım, sağlık ve afet yönetimi gibi alanlarda önemli değişiklikler yapıldı

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 183

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan "yürütmek," ibaresinden sonra gelmek üzere "kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdam ilanlannın kamuoyu ile etkin ve şeffaf biçimde paylaşılmasım sağlamak," ibaresi ile (k) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"1) Kamuda insan kaynağı yönetim modellemelerinin hayata geçirilmesine ve insan kaynağımn geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler geliştirmek, ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütmek,

m) Devlet teşkilatı içerisinde yer alan kurum ve kuruluşların merkez, taşra ve yurtdışı teşkilat birimlerinin elektronik ortamda tanımlanmasına ve paylaşılmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 20 nci maddesinin birinci fikrasımn (f) ve (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Sağlık Politikalan Kurulu.

g) Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu."

"ğ) Tarım ve Gıda Politikalan Kurulu."

"h) Yerel Yönetim ve Afet Politikalan Kurulu."

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 29 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sağlık Politikaları Kurulu

MADDE 29- (1) Sağlık Politikalan Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Sağlık sisteminin geliştirilmesi amacıyla politika önerileri geliştirmek, b) Önleyici sağlık hizmetlerinin artırılarak sağlık hizmeti veren kuruluşlann yüklerinin azaltılması ve etkinliklerinin artırılmasına yönelik araştırmalar yapmak ve önerilerde bulunmak,

c) Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayinin yerlileştirilmesi için politika önerileri oluşturmak, ç) Sağlık hizmetleri ve teknolojilerinde uluslararası gelişmeleri takip ederek sonuçları raporlamak,

d) Toplumda artan hastalıkların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik politika önerileri oluşturmak,

e) Bağımlılıkla mücadele konusunda politika önerileri ve stratejiler geliştirmek."

MADDE 5-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 30 uncu maddesinin başlığı ile birinci fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan "Sosyal Politikalar" ibareleri "Sosyal ve Gençlik Politikaları" şeklinde değiştirilmiş, (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"c) Gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik araştırmalar yapmak ve politika önerilerinde bulunmak,

ç) Gençliğin sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı politika önerileri geliştirmek,

d) Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,"

MADDE 6- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 30 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu

MADDE 30/A- (1) Tanm ve Gıda Politikaları Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Gıda sağlığı ve güvenliği konusunda araştırmalar yapmak, risk analizi yaparak gıda sağlığının korunması için politika önerileri geliştirmek,

b) Bitkisel ve hayvansal ürün arzımn, ürün kalitesinin artırılmasına yönelik politika önerileri geliştirmek,

c) Su kaynaklarımn etkin kullamlması, su israfımn önlenmesine yönelik araştırmalar yaparak politika önerilerinde bulunmak,

ç) Gıdayla ilgili olarak üretim ve tüketim alışkanlıklarını iyileştirmek için araştırmalar yapmak,

d) Tarım ve hayvancılıkta yerli gen kaynaklanmızın korunması, ıslahı ve çeşitlendirilmesi için araştırmalar yapmak ve politika önerileri oluşturmak, destekleme politikalan geliştirmek,

e) Biyogüvenlik alanmda politika ve stratejilerin geliştirilmesini, uygulamamn izlenmesini sağlamak."

MADDE 7- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 31 inci maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Yerel Yönetim" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve Afet" ibareleri ile (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Afet ve acil durum halleri ile ilgili önleme, müdahale ve iyileştirme konularında politika önerileri geliştirmek,

d) Afet ve acil durum hallerinde yerel yönetimler arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirici politika önerileri geliştirmek,

e) Afet riski altındaki yapılann ve alanların dönüştürülmesi hakkında araştırmalar yaparak strateji önerilerinde bulunmak,"

MADDE 8- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 393 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (g) bendinde yer alan "Yatırım Ofisi" ibareleri "Yatırım ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yedinci Kısmının başlığı "YATIRIM VE FİNANS OFİSİ" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 525 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ", Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynaklan Ofisi ve Yatırım" ibaresi "Yatınm ve Finans" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "Ofislerin" ibaresi "Yatırım ve Finans Ofisinin" şeklinde ve "Ofisler" ibaresi "Yatınm ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 526 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bölümde" ibaresi "Kısımda" şeklinde, "Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım" ibareleri "Yatınm ve Finans" şeklinde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527 nci, 527/A, 527/B, 527/C, 527/Ç, 527/D ve 527/E maddeleri yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 13- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yedinci Kısmınm Beşinci Bölümünün başlığı "Görevler ve Hizmet Birimleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/F maddesinin başlığı ile birinci fıkrasımn birinci cümlesinde yer alan "Yatınm" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve Finans" ibareleri ile (ğ) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"h) Ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü izlemek ve analizler yaparak raporlamak.

ı) Türkiye'nin finans piyasaları içindeki konumunu raporlamak.

i) Finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye'ye gelmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak."

MADDE 15-1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/G maddesinin başlığı ile birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Yatırım" ibarelerinden sonra gelmek üzere "ve Finans" ibareleri eklenmiş, (c) bendinin (7) numaralı alt bendinde yer alan "Uluslararası" ibaresi "Görev alanı kapsamında uluslararası" şeklinde değiştirilmiş, (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut (d) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve sonraki alt bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) Finans Dairesi Başkanlığı:

1) Finansal sektör verilerini temin etmek ve bu verileri farklı periyotlar için analiz ederek finansal sektörün genel durumu ile ilgili Cumhurbaşkanına sunulmak üzere raporlar hazırlamak.

2) Türkiye'nin finansal yapısı ve uluslararası finansal piyasalardaki konumu ile ilgili analizler yapmak, stratejiler geliştirmek ve finansal yapımn geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

3) Yeni finansal araçların sisteme kazandırılması, finansal ürün geliştirilmesi ve çeşitliliğin artırılması yönünde çalışmalar yapmak.

4) Finansal teknolojiler alanının geliştirilmesi yönünde stratejiler belirlemek, bu stratejiler kapsammda alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasmı takip etmek ve sonuçlarını Cumhurbaşkanma sunulmak üzere raporlamak.

5) Cumhurbaşkam tarafından belirlenen politikalar doğrultusunda, katılım finans alanında stratejiler geliştirmek, bu stratejiler kapsamında alınan kararların ilgili kamu kurum ve kuruluşları nezdinde uygulanmasım takip etmek ve sonuçlannı Cumhurbaşkanına sunulmak üzere raporlamak.

6) Katılım finansın geliştirilmesi ve katılım finansa yönelik farkındalığın artınlması amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini artırmak, bu alanda koordinasyonu sağlamak, ulusal ve uluslararası faaliyetler gerçekleştirmek, bu tür faaliyetlerde yer almak ve bu faaliyetleri desteklemek.

7) İstanbul Finans Merkezi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

8) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

"2) Ofisin yurtdışı temsilcilikleri ve faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

3) Ofis ile uluslararası kuruluşlar ve diğer ülkelerin ilgili kurumlan arasında bilgi alışverişi sağlamak, ikili ya da çok taraflı işbirliği faaliyetleri gerçekleştirmek, bu kapsamda ilgili mevzuatı çerçevesinde protokoller hazırlamak ve yürütmek."

"4) Uluslararası kuruluşların çalışmalarına katılmak, alınan kararlann uygulanmasını takip etmek ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

5) Ofisin görev ve sorumluluk alanına giren konulardaki uluslararası anlaşma, sözleşme ve diğer hukuki metinlerin imzalanması ve/veya onaylanmasına yönelik süreci ilgili kamu kurum ve kuruluşlan nezdinde takip etmek."

MADDE 16- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Yedinci Kısmının Altıncı Bölümünün başlığı "Diğer Hükümler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 528 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan "Ofislerde" ibaresi ile sekizinci fıkrasında yer alan "Başkanlıkları" ibaresi yürürlükten kaldınlmıştır.

MADDE 18- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 529 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Ofislerde" ibaresi "Ofiste" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 19- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 530 uncu ve 531 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 20- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 536 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi" ibaresi "ile Finans Ofisi ve Yatırım Ofisine yapılan atıflar Yatınm ve Finans Ofisi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 536 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde ile kısım numarası ve başlığı eklenmiştir.

"Kapatılan ofislere ilişkin işlemler

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Kapatılan Dijital Dönüşüm Ofisinde, İnsan Kaynakları Ofisinde ve Finans Ofisinde başkan ve başkan yardımcısı kadrolannda bulunanların görevleri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.

(2) Kapatılan ofislere ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıt ve doküman, borç ve alacaklar ile hak ve yükümlülüklerin devir ve tasfiye işlemleri Cumhurbaşkanlığınca yerine getirilir.

(3) Kapatılan ofislerde istihdam edilen ve geçici görevlendirilen personel hakkında yapılacak iş ve işlemler Cumhurbaşkanlığı tarafından yerine getirilir. Bunlardan 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayılı Cumhurbaşkanlığına Bağlı Ofislere İlişkin Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında istihdam edilen personel hakkında mezkür maddenin üçüncü fıkrasımn dördüncü ila yedinci cümlelerinin uygulanmasma yönelik işlem yapılır."

"SEKİZİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER"

MADDE 22- 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Dijital Dönüşüm Ofisinin ve Türkiye İstatistik Kurumunun Başkanlarından" ibaresi "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanından" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 177 sayılı Siber Güvenlik Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"i) Kamunun dijital dönüşümüne ve kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük etmek, Dijital Türkiye (e-devlet) hizmetlerinin sunumuna aracılık etmek, bu alanlarda kurumlar arası işbirliğini artırmak ve koordinasyonu sağlamak."

MADDE 24- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 25- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

27 Mart 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI