İBB Başkanı İmamoğlu'nun Avukatı Gözaltına Alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı.

Avukat Mehmet Pehlivan Gözaltında

Evinde gözaltına alınan İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Pehlivan, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltı Süreci

Mehmet Pehlivan'ın gözaltı süreci, yolsuzluk soruşturmasının devam eden bir parçası olarak dikkat çekiyor. Yasal süreç kapsamında yapılan bu adımlar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İmamoğlu ve ekibi, konuyla ilgili açıklama yaparak hukuki süreçlerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Pehlivan'ın evinde gözaltına alınması

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolü

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesi

Olayın gelişmeleri kamuoyunda yakından takip ediliyor ve soruşturmanın seyri merak konusu olmaya devam ediyor. Avukatın savunma hakkının korunması ve adil yargılama sürecinin sağlanması önem taşıyor.'''