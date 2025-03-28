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TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti

TBMM'de kabul edilen yasa ile doğum yardımları her yıl yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde artırılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Mart 2025 07:25, Son Güncelleme : 28 Mart 2025 07:34
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TBMM'de Kabul Edilen Yasayla Doğum Yardımları Netleşti

TBMM'de kabul edilen yasa ile doğum yardımlarının artırılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu yetki, her yıl belirlenecek yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde uygulanacak.

Doğum Yardımlarının Artışı İçin Yeni Düzenleme

TBMM'ye sunulan kanun teklifinde, doğum yardımlarının her yıl ne kadar artırılacağına dair bir hüküm yer almıyordu. Ancak, Genel Kurul'da eklenen önerge ile yardımların yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde artırılması kararlaştırıldı.

Doğum Yardımı Rakamları Belirlendi

Kabul edilen yasa ile bu yıl birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için 5 yaşını tamamlayana kadar 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için yine 5 yaşını tamamlayana kadar 5 bin lira doğum yardımı ödemesi yapılacak.

Doğum Yardımında Kesinti Yok

  • Doğum yardımı ödemeleri, muhtaçlık şartı aranmaksızın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan sağlanacak.
  • Bu amaçla ihtiyaç duyulan kaynak, genel bütçeden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'na aktarılacak.
  • Doğum yardımı, vergi ve kesintiye tabi tutulmadan ödenecek ve haczedilemeyecek.


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