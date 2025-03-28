YLSY'de tercihler 27 Mart-9 Nisan'da yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2024 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) programı kapsamında, sözlü sınavda başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Bu süreç, adayların gelecekteki eğitim hayatlarına yön vermeleri açısından büyük önem taşımaktadır.

YLSY Burs Programının Amacı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, YLSY burs programı, ülkenin nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla resmi burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına öğrenci göndermeyi hedeflemektedir. Bu program, Türkiye'nin eğitim ve bilim alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilmesi için önemli bir fırsat sunmaktadır.

2024 YLSY Burs Kontenjanları

2024 YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak belirlenmiştir. Bu sayı, Türkiye'nin farklı alanlarda ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Kurum Kontenjanı Tercih Süreci

Sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercih işlemleri, 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında MEB'in "Resmi Burslu Öğrenci Sistemi" üzerinden alınacaktır. Adaylar, bu süre zarfında tercihlerine karar vererek sistem üzerinden işlemlerini tamamlayacaklardır.

2024 YLSY Kurum Tercihi İşlemleri Kılavuzu için (TIKLAYINIZ)